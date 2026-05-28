'Coco' Carrasquilla y Azarías Londoño siguen ‘entre algodones’

Los jugadores Adalberto Carrasquilla y Azarías Londoño se mantendrán “entre algodones” y realizando trabajos de recuperación.

Cabe destacar que Londoño estuvo junto a César Blackman realizando trabajos diferenciados durante los entrenamientos del seleccionado panameño en los últimos días.

Carrasquilla y Londoño se quedaron en Panamá; no viajaron a Río de Janeiro con el equipo panameño para el partido amistoso contra Brasil que se jugará este domingo en el estadio Maracaná.

Londoño y “Coco” Carrasquilla permanecerán en el hotel de concentración realizando trabajos diferenciados junto al cuerpo médico y fisioterapeutas de la selección, reveló la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Otro jugador que también se quedará realizando trabajos de recuperación es el portero Luis “Manotas” Mejía, quien sufrió una lesión durante un partido de su club, Nacional de Uruguay, contra Coquimbo Unido de Chile en la Copa Libertadores.

Mejía llegará a Panamá y tendrá que reportarse con el grupo de fisioterapeutas en el hotel de concentración.