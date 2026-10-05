Colón se destaca en torneo de judo

Los jóvenes judocas del Miramar Judo Club volvieron a demostrar que el trabajo, la disciplina y la constancia sobre el tatami están dando frutos, durante una competencia del pasado fin de semana, en el gimnasio del Instituto Profesional y Técnico de Veraguas (IPTV).

Se trató de la Copa Darlen Puga Roa, celebrada este 3 de octubre de 2026, donde los representantes de la provincia de Colón conquistaron 8 medallas: 6 de oro y 2 de plata.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

Con la medalla de oro fueron premiados: Fermín Henry en la categoría de 35 kg, Sub-13; Isaac Coya — -55 kg, Sub-15; Altano García — -55 kg, Cadete; Altano García — -55 kg, Junior; William Olmos — -66 kg.

Mientras que la medalla de plata fueron obtenidas por: William Olmos — -66 kg, Junior; Maikol Arrocha — -55 kg, Junior.