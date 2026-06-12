Daniel Espino hará su debut en las Grandes Ligas este fin de semana

Los Guardians tienen previsto ascender a Daniel Espino desde la filial Triple-A de Columbus antes del primer partido de la serie del viernes contra los Tigers, según informó una fuente a MLB.com, lo que permitirá al lanzador diestro hacer su debut en las Grandes Ligas este fin de semana en el Progressive Field.

Espino ocupará el puesto en la plantilla de los Guardians que quedó vacante cuando enviaron al lanzador derecho Codi Heuer a Columbus el jueves.

El ascenso de Espino se produce seis años después de que Cleveland lo seleccionara en el puesto 24 del Draft de la MLB de 2019. La trayectoria de este jugador de 25 años desde entonces hasta ahora se ha caracterizado por una perseverancia increíble, superando adversidades tanto dentro como fuera del campo.

Espino (considerado el prospecto número 15 de los Guardians por MLB Pipeline) estaba en camino de convertirse en la próxima historia de éxito de la Cleveland Pitching Factory. Armado con una recta de cuatro costuras que alcanzaba las 103 mph, fue clasificado como el prospecto número 16 en general por Pipeline en 2022.

Sin embargo, Espino solo fue titular en cuatro partidos en 2022, todos ellos en abril, antes de perderse el resto de la temporada por lesiones en el hombro y la rodilla derechos.

Se sometió a dos cirugías de hombro derecho, en 2023 y 2024, que lo dejaron fuera de juego durante toda la temporada en ambas ocasiones. Entre esas intervenciones, Espino sufrió una pérdida inimaginable fuera del campo, ya que su padre, Danilo, falleció en noviembre de 2023 tras una larga lucha contra el cáncer de próstata.

“Obviamente, fue devastador, porque no solo era mi padre, sino también mi mejor amigo”, dijo Espino durante los entrenamientos de primavera.

“Hizo mucho en mi vida para que yo pudiera estar donde estoy. La personalidad que tengo se la debo a él. Así que fue muy duro, sobre todo pasar por la rehabilitación y saber que cuando llegue a las Grandes Ligas, él no estará allí”.

Espino pasó la mayor parte de 2024 y 2025 en el complejo de desarrollo de jugadores de los Guardians en Arizona, recuperándose de su segunda cirugía de hombro y trabajando incansablemente para volver a jugar. Esto culminó con su aparición en un partido inaugural con Columbus el 20 de septiembre de la temporada pasada.

Espino tuvo una pretemporada normal este año y causó una gran impresión en los Guardians durante el campamento.

Finalmente, en marzo fue enviado a Columbus para que continuara familiarizándose con el ritmo de juego, lo cual ha implicado lanzar en un nuevo rol. Espino formaba parte del bullpen de los Clippers.