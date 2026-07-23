Diez ejemplares van por la primera de la Triple Corona

Todo está listo para el inicio de la Triple Corona panameña. Diez caballos fueron inscritos para el clásico Arturo, Eric, Max, Eric Arturo y Eric Antonio DelValle, primera prueba válida para escoger los participantes que nos representarán en el Clásico Internacional del Caribe.

Esta carrera se llevará a cabo en el Hipódromo Presidente Remón este próximo 2 de agosto en distancia de 1,800 metros y por bolsa de B/.40,000.

Ejemplares inscritos

1. Indian Music-Yonis Lasso

2. Mente Brillante-Abdiel Jaén

3. Fire Light-Obeth Benítez

4. Gold Edition-Ariosto Delgado

5. Cacique Forever-Raymundo Fuentes'

40.000

dólares es la bolsa de la carrera de este clásico. 1,800

metros es la distancia que tendrá que recorrer los ejemplares.

6. Con Paso Firme-Jesús Barría

7. Capo Falcone-Lorenzo Lezcano

8. Andros-Luis Arango

9. Spotlight- Jimmy Carrión

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10. Just Ben Hur- Ángel Rivas

Los propietarios de estos ejemplares tienen hasta el domingo 26 de julio a las 5 de la tarde para pagar la cuota final de B/.800,00.

El ejemplar ganador de esta prueba sumará 5 puntos, el segundo 3 y el tercero 1 punto.

Doña Perfecta, sale como favorita

La segunda prueba selectiva para elegir a las hembras que representarán a Panamá en la Copa Dama del Caribe se desarrollará este domingo 26 de julio en la séptima carrera cuando se desarrolle el Clásico Tomás Gabriel Duque y Tomás Gabriel Altamirano Duque, donde parte como favorita de esta competencia, la invicta Doña Perfecta.

En esta carrera en distancia de 1,700 metros se vuelven a ver las caras, Leaving Legacy. Tamara La Bella, Learning to Fly y Doña Perfecta.

Ahora se le unen Avril, Lady Raquel, Marucha, Buonasera y Princesa Escarlata, esta última fue retirada en el punto de partida en la primera carrera clasificatoria.