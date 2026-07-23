Panamá
Diez ejemplares van por la primera de la Triple Corona
- Por: Alex García Pacheco
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La segunda prueba selectiva para elegir a las hembras que representarán a Panamá en la Copa Dama del Caribe será este domingo 26 de julio.
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Todo está listo para el inicio de la Triple Corona panameña. Diez caballos fueron inscritos para el clásico Arturo, Eric, Max, Eric Arturo y Eric Antonio DelValle, primera prueba válida para escoger los participantes que nos representarán en el Clásico Internacional del Caribe.
Esta carrera se llevará a cabo en el Hipódromo Presidente Remón este próximo 2 de agosto en distancia de 1,800 metros y por bolsa de B/.40,000.
Ejemplares inscritos
1. Indian Music-Yonis Lasso
2. Mente Brillante-Abdiel Jaén
3. Fire Light-Obeth Benítez
4. Gold Edition-Ariosto Delgado
5. Cacique Forever-Raymundo Fuentes'
40.000
dólares es la bolsa de la carrera de este clásico.
1,800
metros es la distancia que tendrá que recorrer los ejemplares.
6. Con Paso Firme-Jesús Barría
7. Capo Falcone-Lorenzo Lezcano
8. Andros-Luis Arango
9. Spotlight- Jimmy Carrión
10. Just Ben Hur- Ángel Rivas
Los propietarios de estos ejemplares tienen hasta el domingo 26 de julio a las 5 de la tarde para pagar la cuota final de B/.800,00.
El ejemplar ganador de esta prueba sumará 5 puntos, el segundo 3 y el tercero 1 punto.
Doña Perfecta, sale como favorita
La segunda prueba selectiva para elegir a las hembras que representarán a Panamá en la Copa Dama del Caribe se desarrollará este domingo 26 de julio en la séptima carrera cuando se desarrolle el Clásico Tomás Gabriel Duque y Tomás Gabriel Altamirano Duque, donde parte como favorita de esta competencia, la invicta Doña Perfecta.
En esta carrera en distancia de 1,700 metros se vuelven a ver las caras, Leaving Legacy. Tamara La Bella, Learning to Fly y Doña Perfecta.
Ahora se le unen Avril, Lady Raquel, Marucha, Buonasera y Princesa Escarlata, esta última fue retirada en el punto de partida en la primera carrera clasificatoria.
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