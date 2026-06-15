¿Dónde ver los partidos de la selección de Panamá en pantallas gigantes?

A horas del esperado debut en su segunda Copa del Mundo de la FIFA, la selección mayor de Panamá ya siente el respaldo de todo un país. Para este histórico regreso a la cita mundialista, se han habilitado coliseos y estadios en diversas provincias donde los aficionados podrán reunirse a seguir los partidos de la Sele en pantallas gigantes de forma gratuita.

Bajo la expectativa del debut, las transmisiones oficiales abarcarán los tres encuentros de la fase de grupos en los que la Roja se medirá a Ghana (17 de junio), Croacia (23 de junio) e Inglaterra (27 de junio).

Puntos de encuentro en la capital

Para los fanáticos en la ciudad de Panamá, las citas serán en dos puntos estratégicos:

Arena Roberto Durán: Será el epicentro techado al este de la ciudad, donde se espera la mayor concentración de marea roja.

Parque Urracá: Ubicado en la avenida Balboa, contará con una pantalla gigante al aire libre gestionada por la Alcaldía de Panamá, ideal para el partido de debut de este miércoles.

Sedes en el interior del país

La fiebre mundialista también se vivirá en las distintas provincias a través de los siguientes coliseos deportivos:

Herrera: Estadio Los Milagros.

Colón: Estadio Mariano Bula.

Veraguas: Estadio Omar Torrijos Herrera.

Chiriquí: Gimnasio La Basita.

Logística de entrada y controles de acceso

De acuerdo con la información logística del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), las puertas de cada recinto abrirán una hora antes de que ruede el balón. Aunque el ingreso no tendrá ningún costo, el acceso estará controlado mediante cintillos que los interesados deberán retirar previamente en las oficinas regionales de la institución para garantizar la seguridad dentro de los recintos.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Por su parte, el Ejecutivo confirmó que no habrá viajes oficiales de comitivas presidenciales a la sede mundialista de Toronto para el partido inaugural, por lo que las autoridades locales seguirán el desarrollo del torneo desde territorio nacional junto a la afición.