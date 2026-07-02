Austria / España / Pasión Mundialista 2026 Estados Unidos España contra Austria: sigue el partido minuto a minuto Publicado 2026/07/02 14:00:00 Noticias Relacionadas 1 Pochettino alimenta el sueño de Estados Unidos 2 Hazaña de Paraguay en el Mundial: Elimina a Alemania en penaltis y avanza a octavos de final 3 Thiaw: "Es una derrota muy cruel pero el partido no dura 85 minutos" 4 Bélgica obra un milagro histórico: Empata un 0-2 en contra ante Senegal y clasifica a octavos 5 Harry Kane: 'En México, qué partido tan extraordinario nos espera' 6 Marcelo Bielsa y Ronald Koeman se suman a la lista de técnicos caídos en el Mundial 2026 Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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