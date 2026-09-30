Fredd Matute gana la primera etapa y es líder del Tour de Panamá; Carretero manda en la categoría Máster

El hondureño Fredd Matute sacó su mejor versión en los kilómetros finales y cruzó primero la línea de meta para llevarse los máximos honores de la primera etapa del Tour de Panamá 2026, mientras que Vicente Carretero dio un golpe de autoridad al imponerse en la Máster.

Matute, que corre para la selección de Honduras, detuvo el cronómetro con un tiempo de 2 horas, 44 minutos y 16 segundos en la distancia de 131 kilómetros, que arrancó en Parita, pasó por Divisa rumbo a Aguadulce, luego giró para regresar a Herrera (Chitré), Vía Pesé, y terminó en Parita.

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Posteriormente a Matute, a 23 segundos de distancia, arribó a la meta el pedalista Jhon Borstelman, del equipo Momentum Racing (Estados Unidos).

El tercer lugar para completar el podio de la primera etapa fue para el guatemalteco Nelson Panjón, del equipo ECA Electricidad, a 28 segundos de distancia del hondureño Matute.

El ciclista istmeño mejor ubicado en este primer día de competencia fue el herrerano Bredio Ruiz, del equipo Senafront Panamá, quien se ubica a 24 segundos de distancia del líder catracho.

Cortés, primero en Júnior

Por su parte, la categoría Júnior es comandada por Anthony Cortés (Caminos de Omar A), quien se apoderó del liderato con un tiempo de 2 horas, 45 minutos y 25 segundos.

Muy cerca, siguiendo sus pasos, se ubican Dier Ríos (Team Rali Store-Giant) y Jair Reyes (Team Nueva Generación), ambos a un segundo de distancia.

Izquierdo lidera la Sub-23

Randol Izquierdo (Rali Store) comanda a la Sub-23 con un tiempo de 2 horas, 45 minutos y 20 segundos.

Izquierdo tiene una ventaja de 6 segundos sobre el estadounidense Liam Olson (Momentum Racing) y el tico Jexon Ledezma (Manzaté La Selva Scott).

Carretero en la Máster

Vicente Carretero asume el liderato con un tiempo de 2:45:20 en la categoría Máster, superando al venezolano Jaime Rivas por 12 segundos, ambos del equipo Rali Store. El tercer lugar es para Edward Castillo, del equipo Pan C4, que está a 12 segundos de distancia.

Segunda Etapa

La segunda etapa del Tour arranca en Santo Domingo, sigue a Pedasí, Venao y El Cacao, para concluir en el Mirador El Vigía con un recorrido de 109.3 km.