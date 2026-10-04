Hondureño Fredd Matute es el nuevo campeón del Tour de Panamá

El hondureño Fredd Matute llegó a la quinta y última etapa con una ventaja de 1:35 minutos sobre su más cercano rival, el tico Gabriel Rojas. Supo mantenerse y aguantar las embestidas de sus contrincantes y al final levantar el título del Tour de Panamá 2026.



Luego de transcurridas las cinco etapas, Matute terminó con un tiempo acumulado de 12 horas, 23 minutos y 43 segundos.

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Aunque Gabriel Rojas, del equipo (Manzate La Selva Scott), y el panameño Christofer Jurado (Servicio Aeronaval) intentaron recortar el tiempo, no les alcanzó y culminaron en el segundo y tercer lugar de la clasificación general, respectivamente.



Al final, el costarricense Rojas terminó a 15 segundos de distancia del líder, mientras que el chorrerano Jurado registró 38 segundos de diferencia con respecto a Matute.

Matute hace historia



Fredd Matute se convirtió en el primer hondureño en ganar el Tour de Panamá.

Luego de la carrera, el catracho se mostró emocionado por el triunfo y de esta manera demuestra que el ciclismo hondureño va en ascenso.



“Estuvo muy duro, porque me estaban atacando a cada rato (en el trayecto de la carrera)”, dijo el también miembro de la selección de ciclismo de Honduras, quien admitió que en ocasiones pasó por su mente que no se le darían las cosas, pero no perdió la fe ni la esperanza.



“Lo tiré todo en la línea hasta no poder, esta fue la etapa más dura de mi vida, gracias a Dios no nos dimos por vencidos y lo logramos”, expresó Matute, quien también tiene la experiencia de haber competido en Colombia.



Borstelmann gana la quinta etapa del Tour

La quinta y última etapa del Tour de Panamá fue ganada por el estadounidense John Borstelmann (Momentum Racing) con un tiempo de 2 horas, 14 minutos y 34 segundos, mientras que a 25 segundos de distancia arribaron Christofer Jurado (Servicio Aeronaval) y Joel Moreno (Rali Store - Giant), ambos con el mismo tiempo.