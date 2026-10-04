Mina será determinante para las perspectivas económicas del país, según Econosignal

Tras 32 meses de paralización, la economía panameña ha dejado de generar más de US$6,300 millones y enfrenta uno de los debates con mayores implicaciones para su crecimiento, estabilidad fiscal y percepción de riesgo soberano. Así lo señala un nuevo análisis de Deloitte elaborado a través de Econosignal, su herramienta de inteligencia económica, que identificó la claridad sobre los próximos pasos en torno a Cobre Panamá como uno de los factores que continuará influyendo en las perspectivas económicas del país.

Según el análisis, antes de la suspensión de operaciones en 2023, la mina representaba aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Tras la paralización, los datos recopilados por Econosignal muestran una caída cercana al 75% en las exportaciones de bienes, una disminución de alrededor del 65% en la inversión extranjera directa y la pérdida estimada de aproximadamente 40,800 empleos directos e indirectos.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

El informe destaca que, aunque la actividad minera permanece suspendida, continúa el procesamiento y exportación del mineral previamente extraído y almacenado. De acuerdo con la información analizada, el acopio inicial ascendía a cerca de 38 millones de toneladas de material, de las cuales aproximadamente un 16% ya había sido procesado al momento del análisis.

Panamá, desde la perspectiva fiscal

Desde una perspectiva fiscal, el estudio señala que Panamá ha logrado avanzar en la reducción de su déficit fiscal. Si bien el cierre de la mina implicó una pérdida de ingresos para las finanzas públicas y llevó a que el déficit alcanzara el 6.23% del PIB en 2024, al mes de julio de este año este indicador se había reducido al 2.78% del PIB. Sin embargo, el margen de maniobra fiscal continuará estrechándose: el techo legal del déficit baja a 3.0% en 2027 y a 1.5% hacia 2030, en un contexto en el que la deuda se sitúa entre 66% y 67% del PIB. En consecuencia, el cumplimiento de las metas fiscales dependerá cada vez más de una gestión eficiente del gasto público y del fortalecimiento de la recaudación tributaria.

Econosignal señala que la evolución de los próximos pasos en torno al proyecto continuará siendo relevantes para las perspectivas económicas del país. Una mayor claridad sobre la hoja de ruta, sus plazos y condiciones de ejecución contribuiría a reducir los niveles de incertidumbre y ofrecer mayor visibilidad sobre el escenario económico de mediano plazo.

Lo que está en juego para la economía panameña

Más allá de las implicaciones para el sector minero, el informe destaca que la evolución de este proceso continuará siendo relevante para variables clave como la inversión, el crecimiento económico y la percepción internacional sobre Panamá. En este contexto, la claridad sobre la hoja de ruta y sus condiciones de ejecución será un elemento relevante para los distintos actores económicos y financieros que siguen la evolución del país.

“La discusión sobre Cobre Panamá trasciende el ámbito minero por sus implicaciones sobre variables relevantes para la economía del país. En esta etapa, el foco estará en la claridad sobre los próximos pasos, sus plazos y condiciones de ejecución. Para los mercados, inversionistas y agencias calificadoras, contar con mayor visibilidad sobre estos elementos será relevante para evaluar las perspectivas económicas y fiscales de Panamá en el mediano plazo”, destacó Daniel Zaga, Socio Economista en jefe de Deloitte Spanish Latin America.