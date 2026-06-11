Imperante se perdió el Presidente, pero va al JCJ

En el marco del Clásico Presidente se registró el retiro de uno de los participantes, Imperante. Ante esta situación contactamos a su entrenador Alberto Paz Rodríguez quien comentó sobre el estado de salud del equino.

“Tu sabes que todo el mundo usa Lasix antes de las carrera porque es un diurético que evita que los equinos sangre y es permitido a nivel mundial. Cuando lo fueron a sacar para inyectarlo, traía una mano hinchada y venía sentido”.

El ganador en nueve ocasiones del Clásico Presidente comentó que aparentemente Imperante se acostó mal, golpeando la pared de la pesebrera y lastimándose el nudo.

“Le tomé un video. Se lo compartí a uno de los dueños diciéndole que el caballo no iba a correr e inmediatamente llamé al veterinario oficial”, comentó Paz Rodríguez.

Destacó que el caballo andaba en buenas condiciones, el veterinario los infiltró para sacarle el líquido de la hinchazón y está reaccionando bien.

Terminó diciendo que tanto Imperante y Takao se prepararán para participar en el Clásico Junta de Control de Juegos y el Independencia, que sirven de clasificación para el Invitacional de Importados a disputarse este año todo indica que será en Puerto Rico luego que autorizaran que los equinos efectuarán la cuarentena dentro del Hipódromo de Camarero.

¿Por qué no fue a tomarse la foto?

“El día sábado me volví a caer y me lastimé la costilla que me había fracturado. Iba para el círculo de ganadores, todo estaba resbaloso y falsie pero me agarré de la baranda, los que estaba a mi alrededor me dijeron quédate allí y mis nietos me recalcaron que nos fuera”, confesó el entrenador miembro del Salón de la Fama quien vio el triunfo de Takao en un televisor en la tribuna chica del óvalo juandieño.

Aquí los nueve Clásico Presidente:

1982-Cambalache-Nobel Abrego-Stud Galimar

1984-New York New York-Alcibiades Cortéz- Pasadena Stable

1990-Pi Phi Prince- Manuel Ortega- Haras Cerro Punta

2001-Brujo- Augusto Marín- Cinco Erres

2003-Figo- Alexis Solis-Stud Las Perlas

2008- Cuentamelotoo-Luis Arango- Babamwy Stable

2013- Forever Fixed-Luis Arango- Stud El Águila

2021- Capocostello- Wigberto Ramos- Chestnut Hill Stable

2026-Takao- Yonis Lasso- Chestnut Hill Stable