Inglaterra y Argentina: una rivalidad histórica

Argentina e Inglaterra se citan en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (hoy 2:00 p.m. hora panameña ) en la segunda semifinal del Mundial 2026, en un clásico que escribió la historia de la Copa del Mundo durante cuatro décadas y que tendrá esta vez el premio más dulce: el billete para la final del MetLife Stadium.

Por sexta vez en un Mundial, Inglaterra-Argentina. Una rivalidad histórica que mezcla deporte, política y sociedad, con la memoria de la Mano de Dios y del Gol del Siglo firmados por Diego Maradona en México 1986, pero también de las tensas victorias inglesas de 1966, camino del único título mundialista británico, y del último precedente, en 2002.

Argentina encara la cita con los galones del campeón del mundo, el cetro ganado en Catar en la final contra Francia para entregar a Lionel Messi su anhelado Mundial.

La Albiceleste, ya instalada en Atlanta, alcanzó sus segundas semifinales consecutivas tras pasar como líder en un grupo con Argelia, Austria y Jordania y tras eliminar, con sufrimiento, a Cabo Verde, Egipto y Suiza.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo que pasar por dos prórrogas, ante Cabo Verde en dieciseisavos y en cuartos de final contra Suiza, rival último ante el cual un golazo espectacular de Julián Álvarez en el minuto 110 le comenzó a entregar el pase a las semifinales, sellado de forma definitiva por otro tanto de Lautaro Martínez en el 120+1 para el 3-1 final.