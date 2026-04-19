Iván Herrera contribuye al triunfo de los Cardenales ante los Astros

El pelotero panameño Iván Herrera contribuyó ayer al triunfo de los Cardenales de San Luis contra los Astros de Houston por 7-5, en el béisbol de las Grandes Ligas, en partido que se jugó en 10 entradas.

El también receptor apareció en el equipo titular como bateador designado, segundo en el orden ofensivo de los Cardenales.

En este juego, Herrera se fue 5-1, con una carrera anotada y otra impulsada, para contribuir al triunfo del equipo de San Luis.

Con esta victoria los Cardenales barren a los Astros de Houston en una serie de dos partidos, ambos cotejos los ganó por 7-5.

Hasta el momento en lo que va de la temporada regular, Iván Herrera, batea para .200, con 2 jonrones y 11 carreras empujadas, según datos de la MLB.