Jean Carlo Rodríguez fue elegido como Novato del Año 2026

El jugador Jean Carlo Rodríguez fue elegido como el ganador al premio Novato del Año, reveló la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Rodríguez sostuvo que fue una sorpresa para él, ser elegido como "Novato del Año", en el actual torneo béisbol mayor.

El pelotero de Panamá Oeste tuvo una gran temporada regular con su equipo, bateando para un .229

Esto producto de 8 imparables en 35 visitas al plato, sumando ademas 3 sencillos, 1 tubey, 2 triples y 2 jonrones con 9 carreras remolcadas,5 anotadas, 5 boletos y 12 abanicados.

En el sistema de votaciones, Rodríguez recibió 6 de los 7 votos posibles, en la Comisión Técnica recibió 4 de 6 posibles y entre los comisionados del certamen, tuvo 8 de 10 posibles, sumando en total 18 votos de los 23 posibles votos.