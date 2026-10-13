La Fórmula Uno regresará a África con el gran premio de Ruanda

La Fórmula Uno regresará a África con la celebración del gran premio en Ruanda, que se incorporará al calendario a principios de la década de 2030 con un acuerdo por diez años, después de que la última vez que hubo una prueba en este continente fuera en 1993 en Sudáfrica.



El gran premio tendrá lugar en el circuito que se va a construir en Bugesera, a unos 40 kilómetros al sur de Kigali, la capital, que se espera que esté listo a principios de la próxima década, informa la Fórmula Uno en un comunicado.



La nueva pista de Ruanda se desarrollará según los estándares de Grado 1 de la FIA como parte de un proyecto más amplio de desarrollo deportivo, turístico, de infraestructura y comercial liderado por la Junta de Desarrollo de Ruanda.



El recinto albergará durante el año competiciones internacionales de automovilismo, grandes eventos, conferencias y espectáculos con el fin de contribuir al crecimiento económico y la inversión a largo plazo en toda la región.



Ruanda se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales focos deportivos en África, con evento como los Mundiales de ciclismo del pasado año, el Congreso de la FIFA 2023 o la Liga Africana de Baloncesto.



La última ocasión en la que la máxima competición automovilística hizo parada en África fue el 14 de marzo de 1993, en el circuito sudafricano de Kyalami, con la victoria del francés Alain Prost.



Según la Fórmula Uno, este continente representa "una de las oportunidades de crecimiento más prometedoras para este deporte" con más de cien millones de aficionados y casi el 60 por ciento de los seguidores en los principales mercados del África subsahariana menores de 35 años.



"Este anuncio refleja el compromiso continuo de la Fórmula 1 de expandir su alcance global y conectar con nuevas audiencias en todo el mundo", añade la nota.



El presidente ruandés, Paul Kagame, se congratuló del regreso de la competición a África: "Esta alianza de diez años es también una inversión en el futuro de Ruanda. El circuito de Bugesera, junto con el nuevo aeropuerto internacional, generará empleo, capacitación, turismo y nuevas oportunidades de negocio para nuestro país y nuestra región durante las próximas décadas, porque nuestro objetivo nunca fue un solo fin de semana de carreras, sino un beneficio duradero para nuestra gente".



Para el máximo responsable de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, se trata de "un momento histórico" para la competición porque permitirá estar presente en todos los continentes.



"África siempre ha formado parte del futuro de la Fórmula 1, y desde el principio estuvimos decididos a regresar de la manera correcta, con el socio adecuado, un compromiso a largo plazo y una visión clara para generar un impacto significativo", valoró Domenicali.