Mario Bárcenas consigue el mejor tiempo en sesión de prácticas

El piloto Mario Bárcenas, respaldado por Lubricantes Sunoco, registró este jueves el mejor tiempo en la última sesión de prácticas previa a la clasificación de los 500 Kilómetros de Panamá.

A bordo de un potente Cupra León VZ TCR, Bárcenas marcó el ritmo al completar una vuelta en 1 minuto, 5 segundos y 7 décimas sobre el trazado de 2.6 kilómetros del Autódromo Panamá.

“Todo salió muy bien y estamos muy contentos con el rendimiento del auto. Tuvimos una buena jornada de trabajo; ahora solo queda enfocarnos en la preparación para la carrera, especialmente en el tema de los neumáticos y algunos ajustes en la frenada”, señaló Bárcenas.

El piloto afrontará la jornada de clasificación con optimismo, luego de mostrar un sólido desempeño en la última sesión de entrenamientos antes de la tradicional prueba de resistencia.