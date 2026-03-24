Michael Amir Murillo sobre los amistosos: ‘Sudáfrica será una buena prueba’

Panamá afina, entrena para su dos partidos de ensayo ante Sudáfrica, en la ciudad de Durban, en el Sugar Ray Xulu Stadium.

La Roja enfrentará de visita Sudáfrica el viernes 27 y martes 31 de marzo, como parte de su preparación para el Mundial 2026.

“Todos sabemos lo que es Sudáfrica, son una gran selección, tienen jugadores buenos y esperemos que sea un buen partido para nosotros”, detalló el lateral derecho Michael Amir Murillo, en unas declaraciones a la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

“Se trata de un equipo exigente y que seguramente será una buena prueba pensando en lo que se va a encontrar en el próximo Mundial”, ripostó.

En los entrenamientos de este martes (ayer) que duró 90 minutos, el técnico Thomas Christiansen contó con 18 de los 23 jugadores convocados y por primera ocasión entrenaron con el balón oficial que se utilizará en la próxima Copa del Mundo, el Trionda.

Ayer se unieron a la concentración: Andrés Andrade, César Blackman, Martín Krug, Jorge Gutiérrez, José Fajardo, César Yanis, Kadir Barría, Ismael Díaz y Adalberto Carrasquilla.