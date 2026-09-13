Miss Good Nigth gana con monta perfecta de Said Sánchez el clásico Isaac y Samuel Jiménez 

La colorada Miss Good Night se acomodó bien desde el momento de la partida y avanzó por fuera en los 600 metros finales para pasar y ganar el clásico Isaac y Samuel Jiménez, bajo un monta perfecto de Said Sánchez.

La ganadora, que compite para el Stud La Alianza, propiedad de Monty Motta estavez en sociedad con Anel Miranda, necesitó 1:45.4 para recorrer los 1700 metros de la carrera que se disputó sobre una pista buena y el cielo nublado.

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Miss Good Night fue presentada por el entrenador David Yau para lograr su quinto éxito de este año en 16 oportunidades. Fue el primer clásico de su campaña, tras varios intentos.

Estigia, que impuso el paso de la carrera junto con Volatile Girl, obtuvo un claro segundo lugar, mientras que Sol Tan Bonita vino de lejos para tumbarle el tercer lugar a Volatile Girl, que hizo el gasto.

La Regente, también de atrás, llegó a tiempo para cerrar el tablero. Más lejos terminaron Madame Inés, Klint Colors y Como Tú, que nunca estuvo en carrera.

Miss Good Night, por Mow Town, tiene 3 años de edad y pagó 7.60, 4.20 y 2.80.

El lote de ocho yeguas importadas marcó 24.2 para los primeros 400 metros , 49.1 la media milla, 1:14 los 1200 metros, 1:39.1 la milla y 1:45.4 para la milla y un dieciseisavo.

El doctor Motta, quien es propietario de la ganadora junto a su socio Anel Miranda, manifestó su complacencia por este triunfo, su primero con rango de clásico después de seis años.

En el acto de premiación estuvieron presentes Samuel Jiménez Vásquez y Isaac Jiménez Jr, hijos de Isaac “Sam' Jiménez y otros familiares que representan el legado de este histórico entrenador panameño.