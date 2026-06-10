Mundial 2026 paraliza toda el planeta

El mundo se paraliza, vuelve a girar en torno a un balón. El Estadio Azteca está listo para albergar hoy su tercer partido de inauguración mundialista con el partido entre México y Sudáfrica a las (2:00 p.m., hora panameña).

A diferencia de la solemnidad de los desfiles escolares y de las 16 selecciones que participaron en el Mundial de 1970, o la exaltación del folclore nacional que se exhibió en el de 1986, para este 2026 se tiene preparado un espectáculo de grandes dimensiones.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseveró que la "magia" del Estadio Azteca, el legendario campo de fútbol de Ciudad de México, fue trascendental para la conjunción entre México, Estados Unidos y Canadá en la organización de esta Copa del Mundo.

"Es el evento más grande en la historia de la humanidad, con 48 selecciones participantes en tres países distintos. Más de 6,000 millones desde casa de manera gratuita viendo los partidos", apuntó.

Luminarias globales pondrán a bailar a los más de 80,000 aficionados que llenen el recinto y a los millones que lo vean por las diversas plataformas digitales y electrónicas.

La figura central de una de las más ambiciosas ceremonias de apertura en la historia de los mundiales será Shakira, con un nuevo himno denominado 'Dai Dai', junto al cantante nigeriano Burna Boy.

Recordemos que Shakira conquistó al orbe con su participación en la clausura del Mundial de Alemania 2006 gracias a su versión de 'Hips don't lie-Bamboo', éxito que potenció con su rítmico 'Waka Waka' de Sudáfrica 2010, una tendencia que mantuvo con la interpretación de 'La La La' en la clausura de Brasil 2014 y ahora alargará con su pegajoso 'Dai Dai'.

Acompañarán a la 'Loba' el mexicano Alejandro Fernández, quien entonará el himno nacional de su país.

A ellos se unirán Maná, considerada una de las bandas de rock y pop latino más influyente de la historia; Lila Downs, reconocida por mezclar el jazz con el folclor mexicano; Los Ángeles Azules y Belinda.

También estará la mexicana Salma Hayek, quien será la embajadora del Mundial 2026.