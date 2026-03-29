Nataly Delgado defiende con éxito su título y no descarta enfrentar a la nica Roxana Mendoza

La panameña Nataly Delgado realizó buenas combinaciones, caminó el ring, conectó los mejores golpes y dominó la pelea a su antojo, para salir airosa y defender su título mundial interino supermosca (115 libras) de la AMB ante la venezolana Yoselin Fernández, en pelea realizada en Nicaragua.

Nataly Delgado, que defendía su título por segunda ocasión, manejó los intentos de ataque que hizo la venezolana, que mostró ser aguerrida y siempre buscó la pelea, avanzando, dando el paso al frente, pero la panameña supo contrarrestarla, caminar y conectar claros golpes al rostro de Fernández.

“Sabíamos que Yoselín sería una boxeadora aguerrida y lo demostró en el ring, me hizo sacar mis mejores armas”, reconoció la campeona en unas declaraciones COS desde el Crowne Plaza en Managua, sede del combate.

Delgado tampoco descartó enfrentar a la campeona Fedelatin, de las 115 libras, la nicaragüense Roxana Mendoza que venció esa misma noche a la guatemalteca, residente en Panamá, Yanissa Castrellón, de manera unánime en los cartones: 78-73, 80-71 y 80-71.

En la pelea por el título mundial interino, la veragüense Nataly Delgado mostró su casta y la superioridad arriba del ring, la misma se vio reflejada en la tarjetas de los tres jueces nicaragüenses: Silvio Ortiz que votó 99-91; Jacinto Obregón 100-90 y César Berrío 99-91.

Sobre una posible pelea contra Roxana Mendoza, la panameña Delgado, reconoció que la pinolera es campeona Fedelatin, está ranqueada y las posibilidades no están lejos de la realidad. “Yo estoy dispuesta a enfrentarla, a prepararme 200%, de darse la oportunidad”, dijo Delgado.

“Yo soy gallina fina y cantó en el patio que me toque estar”, ripostó Nataly Delgado.