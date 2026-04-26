Nux, el invasor argentino reta a los mejores

Todas las miradas de los hípicos panameños están enfocadas en el caballo argentino Nux que debutará en el clásico Día Internacional del Trabajador.

El potro de tres años de edad desde su arribo a Panamá ha venido entrenado para retar a los mejores caballos importados, la mayoría de los cuales son estadounidenses.

Nux pondrá a prueba a ejemplares como Booz Baruc y Come Candela, que han dominado a este grupo a los dos y tres años, respectivamente.

El clásico Día Internacional del Trabajador, que reparte una bolsa superior a los 30 mil dólares y que el año pasado fue ganada por Senescal, se disputará el domingo 3 de mayo, sobre 1800 metros y es considerado un evento de calentamiento para el clásico Presidente de la República que se realizará el 7 de junio.

Además de Nux, Booz Baruc y Come Candale intervendrán en esta carrera de Grado I Motek, Sol Abuelo Carlos, Full Inox, Bustin Fox, into Justice y El Sajón.