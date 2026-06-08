​Panamá aprueba su ensayo final



El empate 1-1 frente a Bosnia dejó un valioso laboratorio de conclusiones tácticas para el cuerpo técnico de Panamá.

Lo destacado pasó por el estricto orden defensivo y algunas variantes ofensivas.

​Los errores se pagan caro

El esquema con tres centrales ofreció solidez: Edgardo Fariñas, Jiovanny Ramos y Andrés Andrade mostraron sincronización y solvencia en el juego aéreo, salvo una desatención que costó un gol.

Eso no puede pasar en el mundial.

A este bloque se sumó el gran partido de Carlos Harvey en la contención, aportando equilibrio en la recuperación y despliegue físico en la mitad de la cancha.

​A la solidez central se unió la verticalidad de los laterales.

César Blackman por izquierda y Michael Amir Murillo por derecha fueron trascendentales en la transición, sumando velocidad por las bandas.

​Sin embargo, no todo fue perfecto

Panamá sufrió con los pases filtrados entre líneas, una grieta que el conjunto bosnio aprovechó con insistencia para romper la presión y generar peligro.

​Variantes tácticas en el ataque

El plano ofensivo mostró dos caras debido a la pizarra.

El esquema táctico 5-4-1 inicial dejó excesivamente solo a Cecilio Waterman, quien sufrió el esquema en el primer tiempo.

​A destacar el buen partido de Cristian "Fulo" Martínez en la banda; se asoció muy bien con Édgar Joel Bárcenas, asumiendo los hilos conductores con criterio, dándole claridad a la salida y generando acciones de gol mediante su visión de juego.

​La historia cambió en la segunda mitad

Al jugar con dos atacantes, José Fajardo e Ismael Díaz, Panamá ganó la profundidad que faltaba, fijando a la zaga contraria y multiplicando las llegadas.

En este escenario, resultó positivo el regreso de Azarías Londoño; su velocidad y potencia suman frescura para ensanchar el abanico de opciones ofensivas de cara a los próximos retos oficiales.

​Con el pitazo final, la gran interrogante es saber si Adalberto "Coco" Carrasquilla y Aníbal Godoy llegarán al primer partido.

​De ser así, ¿cómo cambiaría la pizarra táctica?

Su inclusión obligaría a decidir si se mantiene la línea de tres centrales o se regresa al tradicional cuatro en el fondo para dar cabida a su talento en la medular.

​A esto se suma otra duda: la alineación de Blackman como lateral izquierdo, dejando en el banquillo a los especialistas Eric Davis y Jorge Gutiérrez.

Resulta llamativo convocar a dos laterales izquierdos natos si finalmente se improvisa en esa banda; una contradicción que deja abierta la discusión sobre el armado de la lista.

​Más allá de los experimentos, la mesa está servida

Con el laboratorio cerrado, Panamá se declara preparada para asumir el desafío y espera a Ghana con optimismo.