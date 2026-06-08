Opinión
Panamá aprueba su ensayo final
- Juan Carlos Mas
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- jcamas@gmail.com/@monimas11
Con el laboratorio cerrado, Panamá se declara preparada para asumir el desafío y espera a Ghana con optimismo.
El empate 1-1 frente a Bosnia dejó un valioso laboratorio de conclusiones tácticas para el cuerpo técnico de Panamá.
Lo destacado pasó por el estricto orden defensivo y algunas variantes ofensivas.
Los errores se pagan caro
El esquema con tres centrales ofreció solidez: Edgardo Fariñas, Jiovanny Ramos y Andrés Andrade mostraron sincronización y solvencia en el juego aéreo, salvo una desatención que costó un gol.
Eso no puede pasar en el mundial.
A este bloque se sumó el gran partido de Carlos Harvey en la contención, aportando equilibrio en la recuperación y despliegue físico en la mitad de la cancha.
A la solidez central se unió la verticalidad de los laterales.
César Blackman por izquierda y Michael Amir Murillo por derecha fueron trascendentales en la transición, sumando velocidad por las bandas.
Sin embargo, no todo fue perfecto
Panamá sufrió con los pases filtrados entre líneas, una grieta que el conjunto bosnio aprovechó con insistencia para romper la presión y generar peligro.
Variantes tácticas en el ataque
El plano ofensivo mostró dos caras debido a la pizarra.
El esquema táctico 5-4-1 inicial dejó excesivamente solo a Cecilio Waterman, quien sufrió el esquema en el primer tiempo.
A destacar el buen partido de Cristian "Fulo" Martínez en la banda; se asoció muy bien con Édgar Joel Bárcenas, asumiendo los hilos conductores con criterio, dándole claridad a la salida y generando acciones de gol mediante su visión de juego.
La historia cambió en la segunda mitad
Al jugar con dos atacantes, José Fajardo e Ismael Díaz, Panamá ganó la profundidad que faltaba, fijando a la zaga contraria y multiplicando las llegadas.
En este escenario, resultó positivo el regreso de Azarías Londoño; su velocidad y potencia suman frescura para ensanchar el abanico de opciones ofensivas de cara a los próximos retos oficiales.
Con el pitazo final, la gran interrogante es saber si Adalberto "Coco" Carrasquilla y Aníbal Godoy llegarán al primer partido.
De ser así, ¿cómo cambiaría la pizarra táctica?
Su inclusión obligaría a decidir si se mantiene la línea de tres centrales o se regresa al tradicional cuatro en el fondo para dar cabida a su talento en la medular.
A esto se suma otra duda: la alineación de Blackman como lateral izquierdo, dejando en el banquillo a los especialistas Eric Davis y Jorge Gutiérrez.
Resulta llamativo convocar a dos laterales izquierdos natos si finalmente se improvisa en esa banda; una contradicción que deja abierta la discusión sobre el armado de la lista.
Más allá de los experimentos, la mesa está servida
Con el laboratorio cerrado, Panamá se declara preparada para asumir el desafío y espera a Ghana con optimismo.
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