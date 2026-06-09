Panamá Femenina empata ante Jamaica en el Rommel Fernández

'Toña' Is: ' Hemos jugado de tú a tú ante un rival tan importante como Jamaica" pic.twitter.com/DwIInIEn5s— PanamáAmérica (@PanamaAmerica) June 9, 2026

La Selección Mayor Femenina de Panamá empató 0-0 frente a Jamaica en un partido intenso, donde el equipo nacional mostró orden, esfuerzo y buenas señales en su juego.

Desde el inicio, Panamá se paró bien en la cancha y mantuvo el control en varios momentos del partido. El equipo supo cerrarle los espacios a Jamaica y también buscó hacer daño en ataque, generando algunas llegadas que no se pudieron concretar.

En el segundo tiempo, Panamá mantuvo su trabajo defensivo y siguió compitiendo con mucha entrega. La defensa respondió en momentos clave y el equipo nunca dejó de intentar ir al frente. El empate deja buenas sensaciones para el grupo, que continúa sumando minutos importantes de cara a sus próximos desafíos.

El Debut de Saichel Rivera

El partido también marcó un momento especial para la joven jugadora Saichel Rivera, de 19 años, quien milita en Atlético Nacional de la LFF y logró hacer su debut con la selección al ingresar al minuto 87. Rivera expresó sentirse “orgullosa y feliz” por cumplir uno de sus grandes objetivos, destacando la emoción de representar por primera vez los colores de Panamá en un escenario internacional.

La jugadora también habló sobre la intensidad de los entrenamientos, señalando que quedó impresionada por la exigencia del grupo, donde pudo aprender cosas nuevas que llevará a su día a día. Además, valoró el buen recibimiento por parte de sus compañeras y cuerpo técnico. Con mucha motivación, Saichel aseguró que ahora el reto es seguir trabajando para volver a ser tomada en cuenta en futuras convocatorias.



Lo que viene para la Panamá Femenina

La selección de Panamá ahora pondrá su enfoque en el mes de octubre, cuando enfrente a su similar de Canadá como parte del camino hacia la clasificación a la Copa Mundial Femenina de Brasil 2027.

Como parte de la preparación, el cuerpo técnico viajará a Costa Rica el próximo 9 de junio, donde dará seguimiento al rival en un encuentro ante la selección local, con el objetivo de analizar de cerca su rendimiento y comportamiento en cancha.

Ficha Técnica

Panamá: 12. Yenith Bailey, 2. Hilary Jaén, 3. Wendy Natis, 5. Arlen Hernández, 6. Deysiré Salazar, 7. Ericka Araúz (17. Emily Cedeño 45′), 10. Sherline King, 13. Riley Tanner (11. Katherin Parris 45′), 14. Carmen Montenegro, 20. Aldrith Quintero, 23. Carina Baltrip Reyes.



Jamaica: 23. Liya Brooks, 12. Nyema Ingleton, 17. Allyson Swaby, 20. Atlanta Primus, 14. Deneisha Blackwood, 16. Paige Bailey-Gayle, 15. Natasha Thomas, 6. Nikaya Small, 7. Shania Hayles, 18. Trudi Carter, 5. Konya Plummer.

Sede: Estadio Rommel Fernández Gutiérrez

Árbitro: Astrid Gramajo (GUA)