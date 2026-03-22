Panamá será sede de la II Copa de Naciones de Dominó

Es un juego de agilidad mental, lectura rápida y estrategias. El dominó tendrá su II Copa de Naciones en Panamá entre el 26 y 28 de marzo del 2026.

El torneo internacional que cuenta con el aval de la Federación Mundial de Dominó (Femundo), tendrá la participación de diez países de la región, por lo tanto se contará con atletas de alto nivel en las mesas.

El campeonato tiene un formato de competencia oficial de selecciones nacionales, también habrá torneo abierto por equipos de 4 jugadores (cuartetas), los cuales tendrán ronda de juegos por tres días.

La II Copa de Naciones reafirma a Panamá como el epicentro del dominó internacional, impulsando el deporte, el turismo y la integración cultural, con una creciente participación de países que aumenta cada día.

Recordemos que en la primera edición de la Copa de Naciones de Dominó, también realizada en Panamá, hubo una buena participación de competidores y se espera que la del 2026, sea mayor.

El torneo internacional busca crecer, masificar el dominó, atrayendo cada vez a más federaciones y atletas internacionales, por lo tanto otorga 10 cupos clasificatorios al Mundial de Dominó.

Según dieron a conocer los organizadores, en el actual torneo internacional las delegaciones se enfrentarán por el prestigioso título de campeón de la II Copa de Naciones 2026, la cual consolida al dominó como una disciplina competitiva de alto nivel con impacto global y el mismo entrega premios.