Panamá vence a Cuba y sella su boleto a la Segunda Ronda de los Clasificatorios FIBA

La Selección Nacional Mayor de Baloncesto de Panamá dio un paso crucial en sus aspiraciones internacionales al asegurar de forma matemática su boleto a la Segunda Ronda de los Clasificatorios de las Américas de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027. El quinteto panameño impuso condiciones en casa al derrotar la noche del jueves por marcador de 83 a 70 a su similar de Cuba, teniendo como escenario una vibrante Arena Roberto Durán.

El esquema táctico del estratega boricua, Nelson Colón, asfixió las rotaciones de la escuadra antillana apoyado en parciales de 20-15, 24-20, 17-17 y 22-18, logrando mantener una ventaja constante que se estiró hasta los 13 puntos en el bocinazo final.

Al igual que en el duelo previo del pasado 27 de febrero —donde Panamá facturó 12 triples con una actuación destacada de Luis Rodríguez Jr.—, los tiros de larga distancia se convirtieron en la principal arma de destrucción masiva para la ofensiva local. Durante el encuentro de este jueves, los istmeños encestaron 13 triples, sumando por esta vía un total de 39 unidades.

La efectividad perimetral quedó concentrada en dos nombres clave: Ricardo Lindo castigó a la defensa cubana con 4 aciertos detrás del arco. Trevor Gaskins, experimentado armador, emuló la dosis con otros 4 triples determinantes.

Lindo, Molinar y Romero comandan las estadísticas

La hoja de anotación de Panamá reflejó un juego colectivo de alto nivel, donde las individualidades supieron sincronizarse para dominar la pintura y la conducción: Lindo como máximo anotador del partido con 21 puntos, complementados con 4 rebotes defensivos, 2 asistencias, 4 robos y un bloqueo.

Seguido por Iverson Molinar, el capitán manejó los tiempos con maestría aportando 18 tantos y erigiéndose como el líder absoluto en asistencias con un total de 9 habilitaciones.

Y Eric Romero registró un sólido doble-doble al colar 14 unidades y adueñarse de los tableros con 14 rebotes totales, además de recetar 4 tapones en defensa. Trevor Gaskins sumó 14 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias para cerrar la cuota de los jugadores en doble dígito.

Por el lado cubano, los mayores esfuerzos provinieron del base Marcos Chacón con 18 tantos, seguido por el centro Anthony Rodríguez con un doble-doble de 16 puntos y 10 rebotes.

Nelson Colón apunta a la evolución del grupo y mira hacia Argentina

"Esta es mi segunda ventana y siento que pudimos recoger muchas cosas positivas de la anterior. El triple es una de las armas más importantes en el baloncesto moderno y con este grupo de jugadores fuimos más eficientes detrás de la línea", analizó con satisfacción el director técnico Nelson Colón.

De cara al futuro, el timonel puertorriqueño advirtió que el nivel de exigencia aumentará: "Para la siguiente ronda el nivel va a subir... Si los podemos juntar a todos (los ausentes), estoy seguro de que podemos entrar al Mundial de una manera contundente".

Sin tiempo para celebraciones extendidas, el combinado patrio cerrará las acciones de la Ventana 3 de la Primera Ronda este domingo 5 de julio a las 7:10 p.m., cuando reciba en la misma Arena Roberto Durán a la siempre histórica selección de Argentina.

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