Histórico pase de Egipto a octavos en el Mundial 2026 de la mano de un emocionado Salah

Mohamed Salah, capitán y estrella de la selección egipcia que este viernes logró la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 contra Australia, aseguró entre lágrimas que "era el partido de una vida" y que se siente "feliz de haber escrito la historia".

Salah se emocionó después de que Egipto lograse por primera vez en su historia clasificarse a los octavos de final. Previamente, había lanzado 'a lo Panenka' el penalti que suponía el 2-3 para su selección, que se impondría finalmente por 2-4.

"Dije que era el partido de una vida. Estoy feliz por haber escrito la historia", indicó Salah que justificó su decisión de lanzar el penalti de esa forma "para dar confianza" a sus compañeros.

"Si alguien tenía que hacerlo era yo. Tengo más experiencia que los demás y quería darles confianza. Lo decidí en el último segundo. Tenía que hacerlo", añadió.

Egipto, gracias a su mayor acierto en la tanda de penaltis (2-4), logró una histórica clasificación a los octavos de final tras dejar en el camino a una selección australiana a la que le pesó su inexperiencia en los momentos decisivos.

Egipcios y australianos, ante la ocasión de sus vidas, ofrecieron un pálido espectáculo, compartieron errores y se jugaron el pase en una tanda de penaltis que premió al equipo que más lo buscó, con Mohamed Salah a la cabeza, capaz de jugarse su lanzamiento 'a lo Panenka' cuando más presión tenía.

Y eso que, mermado físicamente, con una dolencia en los isquiotibiales de la que se ha tenido que recuperar a contra reloj, Salah intimidó más que jugó durante muchos minutos, pero, cuando se activó, sembró el pánico.