Norma Alicia Jurado de Dickson es galardonada con la Condecoración San José 2026 por su legado artesanal

El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura (MiCultura), oficializó la designación de la maestra artesana Norma Alicia Jurado de Dickson como la digna merecedora de la Condecoración San José 2026.

Este galardón representa la máxima distinción honorífica que otorga el Estado panameño con el fin de reconocer de manera pública la trayectoria, excelencia técnica y el impacto en la preservación de la identidad folclórica de los creadores locales.

La selección de la artesana, oriunda del distrito de San Miguelito en la provincia de Panamá, fue dictaminada por la Comisión Interinstitucional de Artesanías, en estricto cumplimiento de los parámetros legales que regulan este premio nacional.

Una trayectoria multifacética en el arte popular La maestra Jurado de Dickson logró alzarse con la condecoración tras competir en una rigurosa convocatoria que reunió siete postulaciones de alta categoría procedentes de las provincias de Darién, Chiriquí, Panamá Oeste, Veraguas y la región metropolitana.

Los factores determinantes para el fallo unánime del jurado calificador se sustentaron en su versatilidad y dominio técnico en cuatro ramas de la producción artesanal:

Madera tallada : Diseño y relieve de piezas basadas en la fauna y flora istmeña.

Fibra en general : Dominio de tejidos tradicionales con recursos naturales sostenibles.

Joyería y bisutería : Confección de indumentaria complementaria con identidad cultural.

Manualidades y saberes: Transmisión didáctica de las técnicas tradicionales a las nuevas generaciones de relevo.

Evaluación interinstitucional bajo estrictos criterios de calidad

La ponderación de los expedientes estuvo bajo la responsabilidad de un comité técnico de alto nivel compuesto por delegados de nueve instituciones públicas, entre ellas el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), el INADEH, MiAmbiente, MEDUCA, la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), el MEF y el MIDES.

Los evaluadores auditaron las candidaturas utilizando un baremo de diez indicadores específicos que incluyeron la experiencia comprobada en el campo, la proyección de la participación comunitaria, la representatividad regional, el valor de conservación de los saberes populares y la promoción activa de las manifestaciones culturales panameñas en mercados locales e internacionales.

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Gala de imposición en la XLVI Feria Nacional de Artesanías La entrega oficial de la Condecoración San José 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 29 de julio, sirviendo como el acto central de inauguración de la XLVI Feria Nacional de Artesanías 2026, cuya sede será el Centro de Convenciones Atlapa.

Wste evento cumbre del sector artesanal busca no solo exaltar el legado pedagógico de la galardonada, sino consolidar la vitrina de comercialización directa para cientos de productores que custodian el patrimonio inmaterial de la nación.