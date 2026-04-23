Suramericanos de la Juventud
Panamá vence a Curazao y se mantiene invicto en el béisbol de los Juegos Suramericanos 2026
- Jaime A. Chávez Rivera
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- @Jaime_ChavezR
Panamá se mantiene invicto con marca de 4-0 en juegos ganados y perdidos.
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La novena de Panamá sigue con paso perfecto en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.
La escuadra panameña que dirige Adolfo “Capirita” Rivera se impuso por tablero de 9-4 contra Curazao en juego realizado en el estadio Juan Demóstenes Arosemena.
Fue la cuarta victoria del elenco panameño que tendrá que prepararse para enfrentar este viernes a Brasil.
El piloto del equipo panameño “Capirita” Rivera elogió el trabajo de sus peleteros y agregó que espera que sigan con “el ritmo” de juego que llevan hasta el momento.
En el partido ante Brasil, el cuadro panameño anotó 5 carreras en el primer episodio, una rayita en la segunda entrada y tres más en el tercer capítulo.
Curazao anotó 3 carreras en la tercera entrada y otra más en el quinto episodio.
Panamá lidera la tabla general de la clasificación con marca de 4-0 en partidos ganados y perdidos.
Le siguen Brasil y Colombia con marca de 3-1, luego Curazao con 2-2 y los coleros Argentina y Perú, ambos con registro de 0-4.
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