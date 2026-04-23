Panamá vence a Curazao y se mantiene invicto en el béisbol de los Juegos Suramericanos 2026

La novena de Panamá sigue con paso perfecto en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

La escuadra panameña que dirige Adolfo “Capirita” Rivera se impuso por tablero de 9-4 contra Curazao en juego realizado en el estadio Juan Demóstenes Arosemena.

Fue la cuarta victoria del elenco panameño que tendrá que prepararse para enfrentar este viernes a Brasil.

El piloto del equipo panameño “Capirita” Rivera elogió el trabajo de sus peleteros y agregó que espera que sigan con “el ritmo” de juego que llevan hasta el momento.

En el partido ante Brasil, el cuadro panameño anotó 5 carreras en el primer episodio, una rayita en la segunda entrada y tres más en el tercer capítulo.

Curazao anotó 3 carreras en la tercera entrada y otra más en el quinto episodio.

Panamá lidera la tabla general de la clasificación con marca de 4-0 en partidos ganados y perdidos.

Le siguen Brasil y Colombia con marca de 3-1, luego Curazao con 2-2 y los coleros Argentina y Perú, ambos con registro de 0-4.