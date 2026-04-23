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Suramericanos de la Juventud

Panamá vence a Curazao y se mantiene invicto en el béisbol de los Juegos Suramericanos 2026

Publicado 2026/04/23 18:15:00
  • Jaime A. Chávez Rivera
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  • jaime.chavez@epasa.com
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  • @Jaime_ChavezR

Panamá se mantiene invicto con marca de 4-0 en juegos ganados y perdidos.

Panamá se encuentra invicto en cuatro partidos. Foto: COP

Panamá se encuentra invicto en cuatro partidos. Foto: COP

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La novena de Panamá sigue con paso perfecto en los  Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

 La escuadra panameña que dirige Adolfo “Capirita” Rivera se impuso  por tablero de 9-4 contra Curazao en juego realizado en el estadio Juan Demóstenes Arosemena.

Fue la cuarta victoria del elenco panameño que tendrá que prepararse para enfrentar este viernes a Brasil.

 El piloto del equipo panameñoCapirita” Rivera elogió el trabajo de sus peleteros y agregó que espera que sigan con “el ritmo” de juego que  llevan hasta el momento.

En el partido ante Brasil,  el cuadro panameño anotó 5 carreras en el primer episodio,  una rayita en la segunda entrada y tres más en el tercer capítulo.

Curazao anotó 3 carreras en la tercera entrada y otra más en el quinto episodio.

Panamá lidera la tabla general de la clasificación con marca de 4-0 en partidos ganados y perdidos.

Le siguen Brasil y Colombia con marca de 3-1, luego Curazao con 2-2 y  los coleros Argentina y Perú, ambos con registro de 0-4.

 

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