En la tropa chiricana hay júbilo, no solo porque la novena se clasificó a otra final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, sino porque uno de los suyos alcanzó una cifra histórica.

El viernes, Chiriquí derrotó 6-4 a Panamá Oeste en el estadio Mariano Rivera, con lo que selló su clasificación a la final en casa ajena. Además, el infielder Jeffer Patiño llegó a la mágica cifra de 500 imparables en la pelota criolla.

De acuerdo con reportes de la Federación Panameña de Béisbol, con Patiño son 31 los jugadores los que han superado la barrera de los 500 hits. Patiño, además, es el sexto chiricano en logarlo. La hazaña del jugador de cuadro interior ocurrió ante los envíos de Wilfredo Pereira.

Hace 34 años, Eric Espino, con la camiseta de Veraguas, fue el primero en formar parte de este selecto grupo.

Patiño agradeció el respaldo de su equipo, debido a que el trabajo colectivo ha sido clave para lograr las metas. Asimismo, dijo que pensaba retirarse, pero jugará otro año más.

"Estoy súper contento. Es una hazaña personal. Mis planes al principio de la temporada eran retirarme, pero la liga provincial me pidió un año más. Ha sido un año exitoso", expuso.

También reconoció los méritos del rival, porque a pesar de que dominaron la serie, la mayoría de los partidos contra Oeste fueron cerrados.

Incidencias del juego

El refuerzo Darío Agrazal Jr. ganó el encuentro, al lanzar 5 1/3 entradas, en las que enfrentó a 23 bateadores, le anotaron cuatro carreras, le conectaron ocho imparables, dio una base por bolas y ponchó a seis bateadores. El izquierdo Gilberto Chu se acreditó el salvamento al lanzar 3 episodios 2/3. La derrota del Oeste la cargó el abridor Wilfredo Pereira.

Los mejores bateadores de Chiriquí fueron Jeffer Patiño de 5-2 (anotó una carrera); Erasmo Caballero de 3-1 (un jonrón, una anotada y dos impulsadas); y Jorge Rodríguez de 3-3 (un doble, dos anotadas, una base por bolas).

Por Oeste destacaron Jean Rodríguez de 5-2 (una anotada), Benjamín Bailey de 4-1 (una anotada y una impulsada), Mauricio Pierre de 4-2 (un doble, anotó una carrera) y Michael Nieto de 4-2.

Por Chiriquí fueron a la ofensiva 34 bateadores, anotaron 6 carreras, ligaron 9 hits, no cometieron errores, recibieron tres base por bolas, se poncharon seis veces y dejaron a ocho corredores en base.