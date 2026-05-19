Posibles olvidados del ciclo Christiansen

A pocos días de que el DT entregue la lista definitiva, habrá jugadores que fueron piezas clave durante el proceso de Thomas Christiansen, pero que hoy, por diversas razones, quedarán al margen.

Eduardo Guerrero, Abdiel Ayarza, Ricardo Phillips, Víctor Griffith, Kahiser Lenis, Harold Cummings, Jovani Welch y Freddy Góndola casi de seguro no estarán entre los 26 convocados y serán los grandes olvidados. De igual forma, César Yanis, Roderick Miller, Edgardo Fariñas y Tomás Rodríguez podrían integrar la lista de viajeros o quedarse fuera; si son excluidos, será por rendimiento, estilo de juego o decisión técnica.

Guerrero parecía destinado a ser figura, pero sus altibajos le cerraron las puertas, igual que a Góndola y Lenis, quienes mostraron destellos de calidad, pero sin estabilidad. Ayarza, capaz de generar y anotar, estuvo fuera de las canchas, cayó en la irregularidad y perdió el puesto. Cummings y Welch, útiles en su momento, ya no encajan en la estructura actual. Griffith, otra opción habitual, sufrió contratiempos físicos que lo alejaron definitivamente. Por su parte, Phillips, talentoso y hábil, nunca cumplió del todo las exigencias defensivas que pide el DT; su calidad es indudable, pero no encaja en el esquema.

La experiencia de Miller y el rendimiento regular de Fariñas les deja aún con opción. Miller, fuerte por alto, pierde terreno frente a atacantes rápidos y modernos. Fariñas, confiable, parece no adaptarse del todo a la salida limpia de balón que exige el técnico.

Asimismo, Yanis, volante ofensivo fundamental al inicio, perdió protagonismo y ya no muestra la frescura ni la precisión de antes, mientras que Rodríguez, delantero goleador, sufrió una racha muy irregular frente al arco. Ambos cuentan con una remota posibilidad de subirse al avión.

Hay que destacar que los que no sean finalmente convocados, no significa que no sirvan: fueron parte del camino, pero el equipo evolucionó y la norma hoy es clara: solo viajarán los que rindan al máximo, se adapten y estén al 100%. Es la parte más dura del fútbol, pero también la necesaria para competir y no solo participar.