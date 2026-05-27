Radiografía del macromundial

Desde 1930, cada cuatro años un país es el encargado de acoger el Mundial de fútbol y todos ellos son elegidos por la FIFA (Federación de Fútbol Internacional Asociado)) bajo unos requisitos, como el número mínimo de estadios con capacidad superior a 40.000 personas, una infraestructura de transporte eficiente y con capacidad para acoger a los asistentes o las garantías gubernamentales de seguridad. También, en muchas ocasiones las sedes son elegidas por motivos de expansión de este deporte, como sucedió con Estados Unidos en 1994; Corea del Sur y Japón en 2002, primero en salir de Europa y América; Sudáfrica 2010 y Catar 2022.

Sin embargo, este 2026, en la edición XXIII, habrá no uno sino tres países como organizadores. Una decisión que también afectará a la próxima entrega en 2030 que ya se ha confirmado que tendrá lugar en España, Marruecos y Portugal, y con partidos al otro lado del Atlántico en Argentina, Paraguay y Uruguay con motivo del centenario de la Copa Mundial de Fútbol.

Tres sedes un lugar

Esta decisión quedó resuelta tras el 68° Congreso de la FIFA de 2018 celebrado en Moscú (Rusia) y, en 2023, el Consejo anunció la lista de las 16 ciudades que se encargarán de acoger el torneo: 11 de Estados Unidos (Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle); dos de Canadá (Vancouver y Toronto) y tres de México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey).

La novedad parece ser un procedente para futuras entregas, debido sobre todo a motivos de capacidad y preparación para acoger un evento de tal calibre, máxime cuando se amplía el número de selecciones participantes, un "macromundial" que pasa de 32 en Catar 2022 a 48 en la edición de 2026.

Elegir estos tres países fronterizos tiene, en definitiva, motivos estratégicos y de ayuda económica. La movilidad de sus asistentes será mucho más sencilla y entre los tres podrán hacer frente a una de las mayores inversiones en el mundo deportivo.

Seguridad y control

México es uno de los países que más esfuerzos hará para proteger a los ciudadanos y asistentes del evento a través del 'Plan Kukulkán', una estrategia presentada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en marzo.

Esta estrategia comenzará a llevarse a cabo en junio y gira en torno a garantizar la seguridad de los habitantes de las tres ciudades antes, durante y después del evento deportivo.

México albergará 13 partidos del Mundial, incluido el de la inauguración el 11 de junio en el estadio Azteca. Claudia Sheinbaum, presidenta del país, recalcó en una de sus habituales conferencias matutinas en abril en este sentido que "no va a haber ningún problema en el Mundial, ninguno". "Existen todas las garantías. Y hay un equipo de seguridad, un protocolo de seguridad para el Mundial".

El despliegue de seguridad se hace incluso mayor en Estados Unidos al unirse el evento de la Copa del Mundo con el 250 aniversario del país, el 4 de julio, que exigirán una protección inédita en el territorio durante las próximas semanas.

En el caso de Canadá, el país ha decidido invertir 145 millones de dólares en seguridad de cara al Mundial, según anunció el ministro de Seguridad Pública, Gary Anandasangaree, en la Cámara de los Comunes.

Inversión y recaudación del Mundial.

Según un estudio publicado en marzo de 2025 por OpenEconomics, en colaboración con la FIFA y la Organización Mundial del Comercio, el torneo de este año espera aportar 40.900 millones de dólares al PIB global, así como la creación de 823.000 empleos a tiempo completo en el mundo.

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Estados Unidos será sede de 78 de los 104 partidos del Mundial, repartidos en once estadios, incluida la final. En su caso, se espera que el gasto sea de 11.100 millones de dólares y que el impacto en el PIB nacional sea de 17.200 millones de dólares.

Además, las cinco ciudades que mayor inversión harán en el mundial se concentran todas en Estados Unidos: Rutherford (Nueva Jersey) con 67 millones de dólares; Inglewood (Los Ángeles) con 59 millones; Arlington (Dallas) 58; Atlanta (Georgia), 52 y Seattle (Washington), 51.

La Federación Mexicana de Fútbol calcula que el torneo moverá alrededor de 3.000 millones de dólares en negocios, mientras que en el sector turístico se esperan ingresos superiores a 1.000 millones de dólares, con una previsión de hasta 5,5 millones de visitantes.

Toronto, sin embargo, es la sede que mayor gasto local tendrá con 380 millones de dólares destinados a seguridad y remodelaciones en su estadio BMO Field. Moody's Analytics habla de un crecimiento del 0,07% del PIB canadiense, lo que se traduce en unos beneficios de 2.000 millones de dólares canadienses y, además, el país generará 1.850 puestos de trabajo durante el Mundial, según la FIFA.

En general, se espera que esta Copa consiga superar en asistencia a la de Catar 2022 que, según datos de la FIFA, estuvo en 3.400.000 personas, es decir, un 96,3% del aforo general completado.

La final del Mundial de Catar 2022 consiguió reunir 1.500 millones de espectadores en medios convencionales. Para la edición de 2026 se espera que un 35% del consumo sea a través de dispositivos móviles o conectados y, sumado a la retransmisión en televisión lineal, la FIFA espera acumular una audiencia de 6.000 millones de espectadores y, si es así, superaría a la suma total del anterior torneo, situada en 5.000 millones.