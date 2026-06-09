Roberto Sandoval y Noli Henríquez ganan en los 500 Kilómetros de Panamá

El piloto Roberto Sandoval fue uno de los grandes protagonistas de los 500 Kilómetros de Panamá al conquistar la victoria en la categoría ST3 al volante de su Acura SRX, en una de las competencias más emocionantes de la temporada.

Para Sandoval, el triunfo tuvo un significado especial, ya que representó su primera victoria del año en la ST3 y su regreso a los primeros planos tras el daño sufrido por el motor de su vehículo en la segunda fecha del campeonato.

El camino hacia el triunfo no fue sencillo. Durante dos meses, Sandoval y su equipo trabajaron intensamente para recuperar la competitividad del auto bajo la dirección de Rubén Arcia, dedicando largas jornadas de preparación para llegar en óptimas condiciones a la exigente prueba de resistencia.

Las dificultades quedaron atrás cuando el Acura SRX mostró un rendimiento sobresaliente durante toda la jornada, manteniendo un ritmo superior al de sus rivales a lo largo de los dos heats disputados.

"Se trabajó durísimo durante dos meses desde la carrera pasada, cuando se dañó el motor. Trabajamos sin parar; incluso hasta el miércoles previo a la carrera el carro estaba montado en el dinamómetro. Al final logramos el triunfo y sumamos importantes puntos para el campeonato", manifestó Sandoval al medio digital Harmodio Arrocha Sports.

El piloto también reveló que durante la jornada del viernes, previa a la clasificación, enfrentó inconvenientes con el sistema de frenos de su vehículo.

"El viernes resolvimos todo e hicimos la pole position. Luego trasladamos ese buen ritmo a la carrera para ganar la fecha. Lo más importante es saber que somos competitivos", destacó.

Sandoval compartió la conducción con Noli Henríquez, formando una dupla que supo administrar la carrera con inteligencia sobre un trazado técnico y exigente que no admite errores.

Sobre la actuación de su compañero de equipo, Sandoval explicó que Henríquez arrancó liderando la prueba, aunque una parada inesperada en pits complicó momentáneamente sus aspiraciones.

"Noli salió primero, pero en la cuarta vuelta tuvo que entrar a pits, perdió dos vueltas por pinchadura de un neumático defectuoso. Aun así, logró recuperar vueltas y posiciones para terminar tercero en su heat", comentó.

Sandoval tomó el relevo para el segundo heat y protagonizó una intensa batalla en pista.

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"Salí tercero y terminé segundo detrás de Carlitos Saldaña, después de sostener un gran duelo con Edwin Serrano y el colombiano Alejandro Torres. Mi objetivo era terminar la carrera sin exigir demasiado al carro, porque sentía algunos ruidos en la transmisión, especialmente en la tercera y quinta marcha", relató..

Pese a esos inconvenientes mecánicos, la estrategia y el ritmo competitivo permitieron a la dupla alcanzar la victoria en la categoría ST3.

"La carrera fue exigente, pero sabíamos el ritmo que tenía el carro", concluyó Sandoval, satisfecho por un resultado que lo vuelve a colocar en la pelea por el campeonato.