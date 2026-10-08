Sanfra y Plaza Amador se juegan sus lideratos

San Francisco de La Chorrera se jugará su liderato de la Conferencia del Oeste cuando reciba hoy al Universitario de Coclé en el estadio Rommel Fernández a las 8:30 p.m., en el arranque de la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Los dirigidos por Jorge Luis Dely Valdés se mantienen en la cúspide de la Conferencia del Oeste con 20 puntos, pese a su derrota de 1-0 ante el UMECIT en la jornada anterior.

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Por su parte, el conjunto coclesano también viene de caer en la jornada anterior, cuando fue derrotado por Plaza Amador por 2-1.

El onceno de Universitario suma 11 unidades y necesita sumar tres puntos para mantenerse en la lucha por un cupo a la "repesca o playoff" del torneo, a falta de cuatro fechas por jugar en la ronda regular.

La jornada sigue el sábado con dos partidos. Otro que se juega su liderato es Plaza Amador, que recibe al Árabe Unido de Colón en el COS Sports Plaza a las 8:30 p.m.

Plaza es líder de la Conferencia del Este con 24 puntos, seguido por el Árabe Unido con 22 unidades.

El otro partido del sábado será entre CAI y Veraguas en el Toco Castillo en Santiago a las 6:15 p.m.

Veraguas tiene 18 unidades y el CAI suma 11.