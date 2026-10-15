Sanfra y Universitario reactivan la LPF

El fútbol panameño con la LPF vuelve a rodar el balón, luego de la pausa de una semana por el terremoto, al retomar la fecha 12 del Torneo Apertura 2026.

San Francisco de La Chorrera se jugará su liderato de la Conferencia del Oeste cuando reciba hoy al Universitario de Coclé en el estadio Rommel Fernández a las 8:30 p.m.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

"Los Monjes" se mantienen en la cúspide de la Conferencia del Oeste con 20 puntos.

Por su parte, Universitario suma 11 unidades y necesita sumar tres puntos para mantenerse en la lucha por un cupo a la "repesca o playoff" del torneo, a falta de cuatro fechas por jugar en la ronda regular.

La jornada sigue el sábado con dos partidos. Plaza Amador recibe al Árabe Unido de Colón en el COS Sports a las 8:30 p.m. Plaza es líder del Este con 24 puntos, escoltado por Árabe con 22 unidades.

CAI y Veraguas juegan mañana en el "Toco" Castillo a las 6:15 p.m. Veraguas tiene 18 puntos y CAI suma 11. Los otros partidos se jugarán domingo y lunes.