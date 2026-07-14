Tuchel y Scaloni, dos estilos diferentes

Inglaterra-Argentina también se juega en el banquillo, con un duelo entre Thomas Tuchel y su capilar estudio táctico y Lionel Scaloni, que construyó los éxitos de la Albiceleste a base de pragmatismo, gestión y liderazgo, en el que todo gira alrededor de Leo Messi y de garantizarle el contexto ideal para marcar la diferencia.

Tuchel llegó al banquillo de Inglaterra tras una larga y exitosa carrera internacional arrancada en Alemania y que le llevó a ganar en la Ligue 1 francesa y en la Premier League inglesa.

El mejor ejemplo de su filosofía fue el Chelsea, campeón de Europa en 2021. En Stamford Bridge, Tuchel diseñó un 3‑4‑2‑1 muy sofisticado.

Scaloni perfeccionó su rol de gestor de un vestuario argentino repleto de estrellas y de 'egos' y consiguió que todos se pusieran al servicio total de su mejor jugador, Leo Messi.

Logró liberar a Messi, evitando esfuerzos innecesarios y potenciándolo a la hora de decidir los partidos.