Vingegaard se lleva el Giro

El danes Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) dio rienda suelta a sus emociones al traspasar la línea de meta de Roma y proclamarse vencedor del Giro de Italia, "un triunfo increíble, con el que siempre había soñado".

"Es increíble. Es algo con lo que he soñado toda mi vida, y poder lograrlo es muy especial para mí. Ganar esta carrera… me faltan las palabras para expresar lo que siento", fueron las primeras palabras de Vingegaard tras recibir la felicitación de su mujer y sus dos hijos, ambos vestidos con la maglia rosa.

Emoción de Vingegaard, quien pasó a pertenecer al selecto grupo de ciclistas que han ganado las tres grandes vueltas. Roma fue el ambiente perfecto para el doble ganador del Tour de Francia y de la Vuelta 2025. "Ha sido un día realmente especial, dijo.