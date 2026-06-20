Canchas de fútbol / FIFA / Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 EE. UU. Vive el minuto a minuto entre Ecuador y Curazao que van por sus primeros puntos Publicado 2026/06/20 17:00:00 Noticias Relacionadas 1 Vinícius reconoce que debe escuchar más a Ancelotti y se confirma el regreso de Neyma 2 La misión de Panamá es clasificar, asegura 'Manotas' 3 Daniel Espino cumple su sueño de niño: jugar en las Grandes Ligas 4 Canadá logra ante Catar su primera victoria mundialista 5 ¿Efecto "juju"? El curioso ritual con "polvos mágicos" que marcó la derrota de Panamá ante Ghana Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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