¿Y los millones? Floyd Mayweather en líos legales por comprar con cheques falsos

Por años, la leyenda del boxeo mundial Floyd "Money" Mayweather ha fanfarroneado en redes sociales sobre los desorbitantes ingresos derivados de su dilatada y grandiosa carrera invicta. Sin embargo, la opulencia del púgil ha quedado bajo la lupa judicial.

Según reveló el diario británico Daily Mail, el exdeportista estaría enfrentando dos cargos penales por presuntamente intentar pagar un exclusivo reloj Audemars Piguet, valorado en 200,000 dólares, con lo que resultó ser un cheque falso.

Los delitos por los cuales se le ha iniciado este complejo proceso legal a Mayweather son robo e intento de fraude, de acuerdo con informes judiciales de la fiscalía consultados originalmente por la cadena de deportes ESPN.

Hasta el momento, el equipo de abogados de "Money" ha guardado estricto silencio y no se ha pronunciado sobre los cargos.

Las severas penas que arriesga "Money"

De ser hallado culpable, Mayweather podría enfrentar una pena de uno a cuatro años de prisión por el cargo de fraude. No obstante, la peor parte se la lleva el cargo de robo, el cual conlleva una posible sentencia de hasta 20 años de cárcel.

El excampeón mundial no compareció en la audiencia judicial, luego de que la Fiscalía del Condado de Clark presentara la denuncia penal inicial. La acusación formal alega que Mayweather habría intentado transferir los 200,000 dólares desde una cuenta del banco Wells Fargo a Gold and Beyond, una conocida boutique de reventa de lujo ubicada en Las Vegas. Sin embargo, la transacción rebotó debido a que el boxeador no tenía fondos suficientes en dicha cuenta para cubrir el millonario pago.

Marc Cook, abogado de la joyería afectada, declaró a los medios que esperaron un tiempo prudencial antes de acudir a las autoridades con el fin de otorgarle un margen a la celebridad para saldar su deuda.

"El motivo de la demora es que mi cliente confiaba en Mayweather y trató de darle todas las oportunidades para que cumpliera con su promesa. Pero llegó un punto en que no obtenía respuesta ni el dinero por un reloj que Mayweather ya tenía en su poder desde hacía más de un año", explicó Cook