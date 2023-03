Acceso a terminal 2 estaría en 14 meses

El ramal de la Línea 2 del metro hasta el aeropuerto de Tocumen fue inaugurado este miércoles, sin embargo, los usuarios tendrán que esperar para que el acceso a la terminal 2 de la terminal aérea sea expedito.

Con una estación intermedia para los jóvenes y adultos que cursan estudios y cursos en el Instituto Técnico Superior Especializado (Itse) y en el Inadeh, el recorrido aéreo, de 2 kilómetros culmina antes de llegar a la nueva terminal del aeropuerto.

Héctor Ortega, gerente de Metro de Panamá, informó que una adenda está en trámite para que el contratista, que es el consorcio CL2 Ramal, conformado por las empresas CNO (antigua Odebrecht) y FCC Construcción, construya una rampa de acceso.

Mientras esto se concreta, en una primera etapa, los usuarios que utilicen el metro, serán transportados a la terminal aérea en buses internos facilitados por el aeropuerto, sin costo alguno, los cuales demoran de 8 a 10 minutos en dar la vuelta completa.

En la segunda etapa, el metro hará la conexión directa a la terminal 2, con la rampa, que deberá estar lista en un periodo de 12 a 14 meses, estimó Ortega.

"El contrato de la adenda está para refrendo de la Contraloría en estos momentos. Una vez se de la orden de proceder, (la rampa) debe estar lista en 8 meses", aseguró.

Por parte del aeropuerto, su gerente, Raffoul Arab Pinzón, informó que en tres o cuatro meses estarán listas unas aceras techadas que conectarán a las terminales entre sí y a estas con la estación del metro.'

El nuevo ramal operativo desde la tarde del miércoles, para el público en general, tuvo un costo de $102.5 millones más $3.4 millones aprobados en la adenda 3 realizada al contrato.

Estación Corredor Sur

El tren que se dirija al aeropuerto partirá desde la estación Corredor Sur y lo hará en intervalos de 10 minutos, dentro del horario regular del metro, que es de 5:00 a.m. a 11:00 p.m., de lunes a viernes; sábados, de 5:00 a.m. a 10:00 p.m., y los domingos y feriados, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

"Vamos a estar vigilantes de la demanda de pasajeros", expresó el gerente del metro, ante la posibilidad de que el horario de esta ramal pueda variarse, debido a que hay vuelos las 24 horas.

La demanda proyectada es que el ramal sea utilizado por 10,000 pasajeros, diariamente, contando al personal administrativo, docente y estudiantil del Itse y el Inadeh, comunidades aledañas y los trabajadores del aeropuerto.

La particularidad de las estaciones de este ramal, es que solo contarán con un solo nivel y no como las otras estaciones del metro, que tienen un piso intermedio, donde se ubican las máquinas de recarga, cajeros automáticos y oficinas operativas.

Equipaje y costo

Otra facilidad es que no habrá restricción en el manejo de equipaje para los pasajeros que utilicen los trenes y se dirijan a la terminal aérea, ya que se modificó el reglamento del metro para permitir esta condición.

Por otra parte, el costo del pasaje se mantiene igual que el resto de la Línea 2, en 50 centavos, por lo que si una persona se dirige de Albrook al aeropuerto, solo debe pagar 85 centavos, si se suman los 35 centavos que cuesta transportarse por la Línea 1.

Con este ramal, se completa uno de los dos complementos de la Línea 2, funcional desde abril de 2019.

Además de la vía alterna a la terminal aérea, se contempla dentro de su diseño original, una posible extensión hasta el sector de Felipillo.

