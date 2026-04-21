Aeropuerto de Tocumen supera los 5,7 millones de pasajeros en el primer trimestre de 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen alcanza máximos históricos en el primer trimestre de 2026. Con un total de 5.7 millones de pasajeros movilizados entre enero y marzo, la termnal registró un aumento interanual del 15%.

Esta cifra récord (754,213 pasajeros más que en 2025) fortalece su posición estratégica como el centro de conexiones más relevante de la región, impulsado por un crecimiento equilibrado en el transporte de pasajeros, carga y operaciones aéreas.

El dinamismo también se reflejó en las operaciones aéreas. Durante los tres primeros meses del año, Tocumen gestionó 44,557 vuelos, un aumento del 12 % respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que se traduce en 4,437 operaciones adicionales entre despegues y aterrizajes. Este desempeño evidencia la creciente demanda de conectividad aérea y la confianza de las aerolíneas en Panamá como punto clave para la interconexión regional y global.

En el ámbito logístico, el transporte de carga aérea mantuvo una evolución positiva, con 61,194 toneladas métricas movilizadas, un 9 % más que en 2025. Este volumen implicó más de 4,821 movimientos de importación y exportación de mercancías y correos, fortaleciendo el papel de Tocumen como plataforma estratégica para el comercio internacional y la competitividad del país.

Paralelamente, la red de aeropuertos regionales administrada por Tocumen, S.A., integrada por las terminales Enrique Malek, en David; Panamá Pacífico; Scarlett Martínez, en Río Hato; y Enrique Jiménez, en Colón, también reportó resultados positivos. En conjunto, estas terminales movilizaron 236,682 pasajeros y registraron 10,552 movimientos de aeronaves durante el primer trimestre, contribuyendo al desarrollo del turismo y la conectividad interna de Panamá.

Durante este periodo, Tocumen mantuvo una robusta red de conexiones al enlazar más de 90 destinos en Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Norteamérica y Europa, a través de 15 aerolíneas de pasajeros y 17 compañías de carga, consolidándose como un “hub” clave que impulsa el turismo, facilita el intercambio comercial y fortalece la competitividad del país.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Jose Ruiz Blanco, destacó que estos resultados reflejan el compromiso de la terminal con el desarrollo sostenible del sector aeronáutico.

“El crecimiento que estamos experimentando es resultado de una estrategia enfocada en fortalecer la conectividad aérea, mejorar la experiencia del pasajero y consolidar a Panamá como el principal centro de conexiones de la región"”, afirmó.

"Tocumen no solo conecta destinos, conecta oportunidades para el turismo, el comercio y el desarrollo económico del país”,aseguró.

Según Tocumen, con estos resultados se reafirma su papel como motor clave del crecimiento económico de Panamá y como plataforma esencial para la integración de América Latina con el resto del mundo, manteniendo su compromiso con la eficiencia operativa, la innovación y la excelencia en el servicio.