Aumentan los precios de la gasolina de 95 y 91; diésel registra baja

La Secretaría Nacional de Energía anunció los nuevos precios máximos de venta al consumidor de combustibles líquidos que estarán vigentes a partir del viernes 1 de mayo a las 6:00 a.m. hasta el viernes 15 de mayo a las 5:59 a.m.

De acuerdo con la entidad, el comportamiento de los precios máximos de venta para este período refleja una tendencia al alza en las gasolinas de 95 y 91 octanos, mientras que el diésel registra una reducción.

La gasolina de 95 octanos aumentará 0.4 centavos, quedando en $1.27 por litro. Mientras que la gasolina de 91 octanos subirá 0.2 centavos, fijando su precio en $1.19 por litro.

En tanto, el diésel bajo en azufre disminuirá 0.10 centavos, alcanzando un precio de $1.27 por litro.

La Secretaría de Energía explicó que estos ajustes responden a la volatilidad generada por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, factor que eleva los costos internacionales del crudo y sus derivados, impactando la estructura de precios en el mercado local.

La entidad mantiene un monitoreo constante de los mercados para garantizar que los precios en Panamá reflejen únicamente los costos internacionales, garantizando la transparencia en el proceso de cálculo.