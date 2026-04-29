La banda Vilma Palma e Vampiros ya está en Panamá para su presentación, este 30 de abril, en lo que será la fiesta noventera más grande del rock en español.

Medios de comunicación y fanáticos recibieron a la agrupación en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El espectáculo, que promete ser una auténtica celebración generacional, tendrá lugar en el marco de la gira internacional 2026 de la banda, con un renovado show cargado de los clásicos que marcaron a millones.

Será un “demoledor” recorrido por los grandes hits que convirtieron al grupo en un ícono continental como “La Pachanga”, “Auto Rojo”, “Bye Bye”, “Mojada”, “Un Camino hasta Vos”, entre otros, con la inconfundible voz de Mario Pájaro Gómez al frente.

La banda, que en los últimos años ha agotado entradas en México, Perú, Colombia y Estados Unidos, presentará una puesta en escena vibrante, con sonido actualizado y una energía que demuestra que el paso del tiempo no hizo más que consolidarlos.

Panamá no será la excepción en una noche donde la nostalgia se mezclará con nuevas generaciones que hoy descubren el repertorio del grupo en las plataformas digitales.

Al momento de esta publicación aún hay entradas disponibles en www.tickethousepanama.com.