Aumento en las contrataciones impactará el mercado laboral

Las contrataciones laborales registran, según el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), un aumento del 25% con respecto al mismo periodo del año pasado, principalmente en las actividades de comercio y manufactura.

Sin embargo, su objetivo es reducir el índice de desempleo a 6%, es decir, disminuir la estadística actual en 4 puntos porcentuales, para lo cual, junto al Ministerio de Obras Públicas (MOP), dinamizarála generación de nuevas vacantes en obras gubernamentales.

La construcción del Corredor de Playas y las carreteras Panamericana del Este, Forestal de Arraiján y Omar Torrijos, de acuerdo con el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, generarán 1,400 empleos directos y alrededor de 2,800 indirectos en los próximos seis meses.

Además, el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá requerirá el apoyo de 1,000 colaboradores más.

Dichos proyectos, aunados al resto de obras en trámite, producirán aproximadamente 16 mil empleos hacia finales de año.

"En total, la fuerza laboral que va a generar el Ministerio de Obras Públicas en los próximos meses va a llegar hasta 27 mil empleos a nivel nacional", indicó Andrade.

La ministra Jackeline Muñoz, por su parte, reiteró que su propósito es que los panameños accedan a empleos formales; por ello, seguirán reforzando los parámetros para la contratación de mano de obra extranjera a fin de que no vuelva a ocurrir lo denunciado en el Cuarto Puente.'

500

empleos directos generará la construcción del Corredor de Playas. 4

puntos porcentuales, meta de las autoridades para reducir el desempleo.

"Hago un llamado enérgico a todas las empresas del país; para nosotros priva la mano de obra panameña y en ese sentido deben venir con las certificaciones técnicas necesarias para una contratación", subrayó.

Explicó que el mercado laboral ha tenido una desaceleración en el sector agropecuario, debido a la huelga bananera del año pasado.

No obstante, tras la reactivación de operaciones de la empresa Chiquita Panamá, se espera que el panorama mejore progresivamente para reducir el desempleo a un dígito.