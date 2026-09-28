¿Cómo funciona el nuevo "Abono Pa'Ti" para casas de hasta $80 mil? Experta explica los cambios

El mercado inmobiliario de interés social en Panamá inicia una nueva etapa tras la reciente reglamentación del subsidio estatal denominado "Abono Pa'Ti", programa enmarcado en el plan gubernamental para dinamizar la economía nacional y facilitar el acceso a una vivienda propia.

La especialista en temas inmobiliarios, Berliza Arosemena, analizó en Nex Noticias los alcances y profundas modificaciones que introduce esta herramienta frente al antiguo Fondo Solidario de Vivienda, destacando que el beneficio está dirigido a propiedades con un valor de hasta $80,000.00 (tanto casas como apartamentos) en zonas de alto desarrollo como Panamá Oeste, Panamá Este y provincias centrales.

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"Este abono de $3,000 le servirá al comprador para superar la barrera inicial del pago que exige la banca, cubriendo hasta un 5% del abono requerido. A diferencia de los modelos anteriores, se busca dinamizar el mercado de forma ágil y sostenible", explicó Arosemena.

Las cuatro diferencias clave del "Abono Pa'Ti"

Según la experta, la reglamentación contempla transformaciones operativas y presupuestarias sustanciales para evitar los problemas de deudas acumuladas con los promotores en administraciones pasadas:

El subsidio pasa de los antiguos $10,000 (o $5,000 iniciales) a una cifra fija de $3,000.00, funcionando como complemento al abono inicial exigido por las entidades bancarias.

A diferencia del sistema anterior que operaba de forma ilimitada bajo el MIVIOT, el Abono Pa'Ti será administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) bajo un esquema de cupos.

Para este año, el MEF proyecta una partida de $30 millones, lo que equivale a un límite aproximado de 10,000 viviendas anuales.

El dinero ya no se entregará mediante cartas promesa de pago a los promotores de vivienda, lo que generaba atrasos de hasta 36 meses, sino que el desembolso irá directamente al banco financista para reducir el riesgo crediticio del comprador.

Las solicitudes se tramitarán mediante la plataforma Panamá Conecta. Una vez el cliente obtenga su preaprobación bancaria, deberá ingresar sus documentos con agilidad para asegurar su cupo antes de que se agote la partida asignada.

Impacto en el inventario y sinergia con el interés preferencial

Arosemena destacó que la medida no solo beneficia a proyectos futuros, sino que está diseñada para absorber el parque de viviendas construidas que aún no se ha vendido, permitiendo a las familias con ingresos cercanos al salario mínimo acceder a una solución habitacional.

Asimismo, subrayó que el Abono Pa'Ti actuará como un catalizador complementario a la Ley de Interés Preferencial, inyectando liquidez al tramo más demandado de la construcción y devolviendo el dinamismo a un sector afectado por la eliminación de los subsidios masivos previos.