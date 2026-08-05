Contratos suben y el BID advierte sobre nueva realidad laboral

Los contratos laborales aumentaron 22% en el primer semestre, sin embargo, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indicó que el empleo continúa concentrándose en empresas pequeñas y de baja productividad.

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) registra 174 mil 379 contratos firmados los seis primeros meses del año, unos 963 por día.

La cifra es superior en 31,461 contratos a los firmados en la primera mitad de 2025 y proyecta que para fin de año se podría rebasar los 350 mil contratos.

A la hora de conocer que tipo de contrato es el que más se firma en el país, los de tiempo definido son los que mandan, con 94,946.

En Panamá, por cada contrato indefinido se firman 2.3 definidos, de acuerdo a las cifras divulgadas por el Mitradel.

El BID hace mención a que la informalidad persiste en niveles elevados: casi la mitad de los trabajadores carece de cobertura de seguridad social y el empleo informal es frecuente incluso dentro de empresas formales.

Hace la observación que el empleo asalariado predomina, pero el trabajo por cuenta propia es excesivo en comparación con los niveles observados en las economías avanzadas y funciona, en gran medida como un mecanismo de amortiguación frente a los choques del mercado laboral, más que como una vía hacia el crecimiento de la productividad.



En este mes de agosto se desarrolla la Encuesta del Mercado Laboral que deberá actualizar las cifras sobre empleo e informalidad.



La mayoría de las empresas que operan en el país están en el grupo de las medianas, pequeñas y microempresas.



Nuevas modalidades laborales mandan en el mundo de hoy lo que obliga a delinear nuevas políticas de relación laboral.



Y es que las nuevas ocupaciones están dejando sin protección laboral a los trabajadores, como derecho a seguridad social y otras prestaciones laborales.

Otro dato interesante sobre el comportamiento del mercado, anotado por el BID, es que la estabilidad laboral sigue siendo limitada, lo que impide que los trabajadores jóvenes acumulen experiencia específica en el puesto de trabajo y mejoren su productividad, además de contribuir a la volatilidad de los ingresos y a una escasa acumulación de derechos de seguridad social.

Recomendaciones

El BID recomienda ofrecer un menú bien definido de opciones contractuales, acompañado de reglas claras y transparentes sobre su utilización, lo que es esencial para dar cabida a la heterogeneidad de relaciones laborales y, al mismo tiempo, limitar la incertidumbre.

De igual forma, afirma que no existe una justificación clara para tratar a los aprendices o trabajadores temporales de forma distinta a los demás en cuanto a protecciones básicas, como las prestaciones por maternidad o la seguridad ocupacional.

"Este principio de neutralidad regulatoria no solo es importante porque resulta más justo, sino también porque reduce los incentivos para utilizar los contratos de manera indebida. Las diferencias amplias e injustificadas de costos entre tipos contractuales suelen llevar a los empleadores a favorecer modalidades menos costosas y seguras, incluso cuando no reflejan la verdadera naturaleza de la relación laboral", plantea el BID.

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Por otra parte, sugiere ajustes graduales en las indemnizaciones por despido para fortalecer la protección de los trabajadores y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de acelerar la quiebra de las empresas durante las crisis.