Directora de la Antai velará porque se cumpla fallo sobre licencias con sueldos

Mientras los alcaldes y representantes se sienten desamparados, la Zarina Anticorrupción informó que hará cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que eliminó las licencias con sueldo.

Versión impresa

¿A dónde queremos llegar con los gobiernos locales?, se preguntó Eliécer Montenegro, de la Coordinadora Nacional de Representantes, quien reaccionó al fallo de la Corte Suprema.

Según la autoridad local, con esta decisión, varios representantes renunciarán, porque prácticamente se han quedado sin recursos, luego que se les eliminarán los gastos de movilización, representación y, ahora, las licencias con sueldo.

"Hemos sido afectados con los gastos de movilización, que no lo inventamos nosotros; con los gastos de representación, que no lo inventamos nosotros; y ahora con la eliminación de las licencias con sueldos, que no lo inventamos nosotros", planteó Montenegro.

El representante dio a entender que esos recursos servían para darle respuesta a las personas de la comunidad.

"Estamos buscando la forma de que los recursos lleguen a las comunidades, eso sí, fiscalizados", sostuvo.

Hará cumplir fallo

En tanto, Elsa Fernández, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) afirmó que contra el fallo de la Corte Suprema no hay recurso que valga, por lo que procederá a hacerlo cumplir.'



El fallo de los magistrados afirma que estas licencias atentaban contra la prohibición de fueros y privilegios, estipulada en la Constitución, así como el artículo referente a que los servidores públicos no podrán percibir dos o más sueldos pagados por el Estado, salvo excepciones legales.



La demanda, presentada por Roberto Ruíz Díaz iba dirigida contra dos artículos de Ley No. 37 de 29 de junio de 2009, que descentraliza la Administración Pública.



Las licencias con sueldo cubrían a alcaldes y representantes de corregimiento, quienes tenían otras partidas adicionales, como gastos de movilización, que también fueron eliminados.

"Sabemos que esto no es retroactivo, sino de aquí en adelante y sabemos que existirán las licencias, pero en este caso serán sin sueldos", manifestó la denominada Zarina Anticorrupción.

Informó que con una nueva plataforma que estará vigente desde el 15 de mayo, se podrá fiscalizar mejor que se cumplan con reglas como esta, ya que se incluirá esa y otras informaciones de las 112 entidades del Estado y los 81 gobiernos locales.

"Cada uno de los ciudadanos va a poder ingresar y ver la información, de la misma forma, aunque sea de distintas entidades, lo que le permitirá hasta comparar", describió Fernández.

Solo a nivel de corregimientos, unos 172 representantes gozaban de licencia con sueldo, de 679 que existen a nivel nacional.

La demanda que motivó la decisión de los magistrados de la corporación de justicia fue presentado por el abogado Roberto Ruíz Díaz, el mismo que solicitó la revocatoria del mandato del alcalde José Luis Fábrega.

Según el demandante, esta figura instaurada durante el régimen militar, se fue desvirtuando hasta que quedaron percibiendo dos salarios del Estado, lo que no es permitido.

Una vez se notifique, la Contraloría debe suspender el cobro.