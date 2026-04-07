El Aeropuerto de Tocumen proyecta un crecimiento del 9% en el año 2026

El Aeropuerto Internacional de Tocumen proyecta un crecimiento del 9% en los próximos años.

Dicho auge le permitirá a la terminal alcanzar los 30 millones de pasajeros para 2030, una meta que, según su gerente general, José Antonio Ruiz Blanco, exige que se realicen varias adecuaciones, una de ellas la reparación de pistas que inició el año pasado y avanza con fluidez.

"Hasta ahora felizmente podemos decir que no ha habido ninguna interrupción en las operaciones del aeropuerto, todo ha sido fluido y va a continuar siendo así", expresó.

Otra mejora que se licitará este año son las puertas de abordaje, específicamente 10, cuyo costo estimado es de 220 millones de dólares.

Explicó que estas puertas de expansión serán ubicadas en la Terminal 2 y se unirán a trabajos en las calles de rodaje para incrementar el número de operaciones aeroportuarias de 35 a 65 por hora.

Ruiz Blanco reveló que, al llegar a la gerencia del aeropuerto, se percató de que 8 puertas de la Terminal 2 estaban cerradas, lo que supuso la pérdida de ingresos; sin embargo, no cuantificó el monto que dejaron de percibir tras dicho descuido.

Destacó que, tras las reparaciones, el aeropuerto se catapultó por segundo año consecutivo como la terminal aérea mediana más puntual del mundo, subiendo su calificación a 93.64%.'

9%

porcentaje de crecimiento del Aeropuerto Internacional de Tocumen. 31

aerolíneas de carga y pasajeros utilizan diariamente esta terminal aérea.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen durante el año 2025 superó los 20 millones de pasajeros y se espera que la cifra siga aumentando hasta 22 millones en 2026.