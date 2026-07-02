El proyecto de presupuesto para 2027 entra en su fase final

El presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2027 podría llegar al Consejo de Gabinete durante las próximas semanas, informó el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Explicó que, tras culminar las vistas presupuestarias con las más de 90 instituciones que conforman el Estado, la Dirección Nacional de Presupuesto presentará el proyecto acordado para su posterior evaluación por el presidente de la República.

Tras obtener la aprobación, el documento será entregado a la Asamblea Nacional y enviado a la Comisión de Presupuesto, que es la instancia que le corresponde realizar el análisis correspondiente con cada uno de los representantes gubernamentales.

Aunque Chapman no entró en detalles sobre el monto del presupuesto, confirmó que la deuda panameña seguirá aumentando porque su detención conllevaría el despido de miles de trabajadores del sector público y la disminución de subsidios importantes como el tanque de gas y la tarifa eléctrica; por ello se han implementado otras medidas, como la reducción del déficit fiscal, que permitirán su decrecimiento progresivo sin afectar a los ciudadanos.

"Nuestra evaluación desde un enfoque humano es ir bajando la velocidad de crecimiento de la deuda, pero no hacerlo de una forma súbita ni traumática", dijo.

La meta para este año es que el déficit se ubique por debajo del 3.4% para lograr al final de la década un punto de equilibrio que le permita al país tener un saldo positivo antes de pagar intereses.

Reiteró que el propósito del Gobierno durante este tercer periodo de mandato es reactivar la economía y la generación de empleos formales para los panameños.'

-3.4%

meta en la reducción del déficit fiscal a la que espera llegar el Ejecutivo. 80

mil plazas de empleo formales se crearán a través de la iniciativa "Panamá Pa Ti".

El Ejecutivo, en ese sentido, anunció la puesta en marcha del programa "Panamá Pa Ti", cuya finalidad es impulsar la creación de más de 80 mil plazas laborales con el apoyo de la empresa privada.

Otros sectores prioritarios serán salud, agua potable y seguridad.