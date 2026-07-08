La Cámara de Comercio e Industrias Colombo-Panameña realizará una misión empresarial a Panamá del 26 al 29 de julio.

Eduardo Nayib Cristo Suárez, presidente del gremio, señaló que el objetivo de esta gira es que empresarios colombianos diversifiquen sus mercados hacia Panamá y de aquí a otras naciones de Centroamérica y el Caribe.

Explicó que esta misión no es una rueda de negocios, sino que mediante un estudio de mercado se llevan a empresarios de sectores en los cuales Panamá está interesada para traer productos del país vecino.

Estos empresarios tienen la garantía de que la Cámara Colombo-Panameña le da seguimiento a la colocación de sus productos.

"Los invitamos, muy especialmente, a que no tengan miedo de salir y exportar. No es difícil exportar; lo difícil es conseguir el mercado y las empresas que quieren importar sus productos y ese objetivo es el que le estamos entregando a ustedes, señores empresarios", fue el mensaje de Cristo Suárez para los hombres y mujeres de negocios de Colombia.

Esta cámara resalta la importancia del mercado panameño para los productos colombianos, no solamente para que sean consumidos aquí, sino que sirve de enlace con Centroamérica y el resto del mundo.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Colombia concentró la mayoría de las inversiones que provinieron de Panamá (58%), al tiempo que la mayoría de las inversiones colombianas fueron hacia Panamá (32%), seguido de los demás países de Centroamérica (29%).

Hace dos años, en 2024, esta inversión fue por $472 millones, y solo fue superada por la de Estados Unidos.