La eliminación del ITBI genera optimismo entre promotores y constructores

La exoneración del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) del 2% a las primeras propiedades de hasta 120 mil dólares anunciada por el Ejecutivo ha sido bien recibida entre los promotores y constructores de viviendas.

Afirman que la medida, además de facilitar el acceso de los panameños a una residencia propia, contribuirá con la reactivación de ambos sectores que, producto de la pandemia, el vencimiento del bono solidario, el desempleo y los cambios a la ley de interés preferencial, registran una caída importante en sus actividades.

La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (Acobir) sostiene que la decisión del Gobierno representa "un importante avance" para impulsar la actividad inmobiliaria.

El gremio ponderó que, además de eliminar el impuesto a las residencias de cierto rango, se haya optado también por reducir el costo de adquisición de propiedades por encima de los $120 mil al eliminar el cobro correspondiente.

La suspensión del ITBI, de acuerdo con la presidenta de Acobir, Katherine Reyes Espino, eliminará una barrera económica que afectaba la decisión de compra de muchas familias e impulsará nuevamente la actividad del mercado inmobiliario.

"Esta medida tendrá un efecto positivo en el sector al incentivar la compra de viviendas, facilitar la colocación de préstamos hipotecarios, incrementar las transacciones y generar un mayor dinamismo en la industria de la construcción, que es una de las actividades con mayor capacidad para generar empleo", dijo.

La Asociación está a la espera de que se brinden mayores detalles del resto de iniciativas que desarrollará el Gobierno para reducir el déficit habitacional y reactivar el sector.



La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) aseguró que este proyecto fortalecerá el desarrollo de nuevos programas habitacionales dirigidos a los segmentos de ingresos medios y bajos.



La suspensión del ITBI, de acuerdo con la presidenta de Acobir, Katherine Reyes Espino, eliminará una barrera económica que afectaba la decisión de compra de muchas familias e impulsará nuevamente la actividad del mercado inmobiliario.



El ministro de Vivienda, Jaime Jované, adelantó que próximamente se reunirá con promotores y bancos para acordar los parámetros del programa "Abono Inicial Pa' Ti", una propuesta que busca disminuir el impacto de la primera compra de los panameños.

La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) aseguró que este proyecto fortalecerá el desarrollo de nuevos programas habitacionales dirigidos a los segmentos de ingresos medios y bajos.

Aspiran a que el documento avance oportunamente en la Asamblea Nacional, considerando sus beneficios para la población.

Reiteraron que la normativa "contribuye a reducir los costos de acceso a un bien esencial como lo es un hogar propio y fortalece el desarrollo económico y social de Panamá".

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, adelantó que próximamente se reunirá con promotores y entidades bancarias para acordar los parámetros del programa "Abono Inicial Pa' Ti", una propuesta que busca disminuir el impacto de la primera compra de los panameños.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

"Se está llegando a acuerdos entre el sistema bancario y el Estado para poder sustentar los pagos", explicó.

Los ciudadanos, por su parte, mencionan que mientras se mantengan los bajos salarios y el desempleo en el país y los bancos no flexibilicen sus requisitos, será muy difícil que puedan adquirir su primera vivienda, pese a las iniciativas estatales.