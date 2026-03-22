Marie Pérez: una artesana que aprovecha las oportunidades del programa Cobre Emprende

La operación de Cobre Panamá representa, según Marie Pérez, emprendedora de la provincia de Veraguas, una oportunidad de crecimiento y mejora para los pequeños productores y artesanos que diariamente se esfuerzan por materializar sus sueños a través de negocios rentables y sostenibles, porque mediante sus programas sociales, específicamente Cobre Emprende, les ayudan a identificar sus falencias y reforzar su presencia en redes sociales para atraer a más clientes.

Mencionó que, tras haber participado en esta iniciativa, está más animada para seguir impulsando "Entre Colores", un emprendimiento dedicado a la personalización de piezas cotidianas como bolsos, prendas de vestir, gorras, sombreros, entre otras, que surgió de su amor al arte, pues desde pequeña siempre le gustó dibujar y encontró en el taller de costura de sus padres la oportunidad para sacarle provecho a esta habilidad.

"Recuerdo muy bien que yo agarraba mi libreta de dibujos para hacerles los diseños; ahí supe que tenía el don y quise explotarlo, empecé poco a poco a realizar mis diseños en prendas de vestir, todo es pintado a mano y proviene de mi inspiración, le meto mucho corazón", explicó en entrevista a Panamá América.

Al consultarle si recomendaría el programa Cobre Emprende a otros artesanos, Pérez no dudó en responder que sí, porque mediante estas capacitaciones, además de impulsar sus negocios, obtendrán respuestas a muchas de sus interrogantes sobre la industria en el país.

Sugirió a quienes temen participar en iniciativas de Cobre Panamá debido a los cuestionamientos públicos dejar estos pensamientos a un lado y enfocarse en lo importante que es avanzar, no quedarse estancados en el qué dirán, sino atreverse, poner en práctica lo aprendido e impactar a otros, porque lo más gratificante de esta experiencia es que todos, en la medida de lo posible, puedan sacarle provecho a las enseñanzas impartidas.

Además, la empresa traslada a los emprendedores hacia distintas áreas del país para que den a conocer sus productos y aumenten sus ventas.

Pérez reconoció que el tema de la mina ha sido bastante polémico, pero considera que, antes de emitir juicios de valor, las personas deben buscar información al respecto y constatar con sus propios ojos que la compañía minera está cumpliendo con su trabajo de preservar y mantener la zona para evitar posibles riesgos ambientales.'

600

personas de todo el país se han beneficiado del programa Cobre Emprende. 2

fases se han realizado de esta iniciativa para llegar a más ciudadanos.

Agregó que cualquier negocio, independientemente de la actividad que realice y las implicaciones que tenga sobre el medioambiente, debe actuar con responsabilidad, cualidad que, hasta la fecha, ha demostrado tener Cobre Panamá porque no solo se preocupa por el entorno natural, sino también por los aspectos sociales y financieros.